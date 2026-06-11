EnerGreen Talks 2026 reúne en Galápagos a líderes internacionales para impulsar la transición energética sostenible

jueves, junio 11, 2026

• Desde su creación, en mayo de 2025, EnerGreen Talks se ha consolidado como un espacio de encuentro para fortalecer alianzas y generar conversaciones en torno a la sostenibilidad y la energía. • En su tercera edición, después de celebrarse en Quito y Madrid en 2025, EnerGreen Talks llegó a Galápagos, posicionando al archipiélago como un referente internacional para la investigación, la innovación y el desarrollo de iniciativas orientadas a enfrentar los desafíos del cambio climático.

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Galápagos, junio de 2026 — La Universidad San Francisco de Quito USFQ participó en la tercera edición de ENERGreen Talks 2026, un encuentro C Level de proyección internacional organizado por Péndulo Estratégico, la Cámara Ecuatoriano Británica (BritCham Ecuador) y la iniciativa Galápagos Living Lab, impulsada por la USFQ y la Universidad de Edimburgo, Reino Unido, que reunió en la isla San Cristóbal, Galápagos, a representantes del sector energético, academia, organismos internacionales, empresas y líderes para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades de impulsar soluciones hacia un uso de energética sostenible y limpia.

Frente a este escenario, la matriz de generación eléctrica en la región insular del país depende mayoritariamente de combustibles fósiles, que representan entre el 75 % y el 85 % de la producción de energía, mientras que el porcentaje restante, 15 % y 25 % proviene de fuentes renovables como la energía eólica y solar. Es por ello que, la realización de este encuentro permitió profundizar en análisis, debatir estrategias, plantear proyectos y trabajar de manera articulada entre actores clave para proyectar acciones adaptadas a la realidad de cada isla del archipiélago, y reducir progresivamente la dependencia del diésel que abastece a las centrales termoeléctricas, promoviendo una transición energética responsable y consciente en el corto, mediano y largo plazo.

Pablo Morales, académico de Derecho de Energía de la USFQ y co-fundador de Péndulo, profundizó en la relevancia de poner sobre la mesa la conversación del futuro de la energía en el país, y tener como epicentro para tratarlo en las islas Galápagos. “La energía ya no es algo que genera solo comodidad y tranquilidad en las personas, sino que se refleja como un nuevo sistema nervioso de cómo se va a entender el futuro. Se piensa que para el 2030 se necesitará más de 900 teravatios (TW) de energía, lo cual es 34 veces más de lo que usa Ecuador en un año. Es así que el reto es gigante, no es únicamente garantizar el acceso a la energía, sino hacerlo de manera eficiente, asequible y sostenible”.

La participación de la USFQ en ENERGreen Talks 2026 reafirma su compromiso con la generación de conocimiento, la investigación aplicada y la cooperación internacional para abordar los desafíos energéticos del Ecuador. A través de iniciativas como Galápagos Living Lab y del trabajo conjunto con el sector público, privado y la academia, la Universidad contribuye al desarrollo de soluciones innovadoras que promuevan una transición energética sostenible, fortalezcan la resiliencia de los territorios insulares y generen un impacto positivo tanto para las comunidades locales como para el futuro del país.