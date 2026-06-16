Emprender para graduarse, una nueva modalidad de titulación que impulsa la UTPL

martes, junio 16, 2026

La Universidad Técnica Particular de Loja culminó la primera cohorte del plan piloto de la Ruta de Emprendimiento, una alternativa de titulación que permite a los estudiantes desarrollar negocios con potencial de crecimiento mientras finalizan su formación profesional.

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Emprender mientras se obtiene un título universitario ya es una realidad en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). La institución culminó la primera cohorte del plan piloto de la Ruta de Emprendimiento, una innovadora modalidad de Trabajo de Integración Curricular (TIC) que permite a los estudiantes transformar sus proyectos de titulación en emprendimientos con validación inicial y potencial de impacto económico, social y cultural.

El proceso culminó con el Pitch Final del Prácticum 4.2, un espacio donde los participantes presentaron los avances y resultados alcanzados tras un recorrido de formación especializada, mentoría y acompañamiento empresarial. Durante esta jornada, los estudiantes expusieron propuestas que evolucionaron desde una idea inicial hasta modelos de negocio estructurados y orientados al mercado.

La Ruta de Emprendimiento integra la formación académica con metodologías de incubación y aceleración, brindando a los estudiantes herramientas para identificar oportunidades, validar soluciones y construir emprendimientos sostenibles como alternativa de titulación.

El modelo se desarrolla en dos etapas. En el Prácticum 4.1, los estudiantes identifican y validan problemáticas o necesidades, exploran oportunidades y definen una propuesta de valor. Posteriormente, en el Prácticum 4.2, fortalecen su modelo de negocio mediante el desarrollo de estrategias de marca, estructura financiera y comercialización, con el acompañamiento de mentores y especialistas de INCUBITI, programa desarrollado por Prendho UTPL.

Para Marcos Vega, coordinador de la incubadora y aceleradora de emprendimientos dinámicos Prendho UTPL, esta iniciativa representa una evolución en la forma de entender la titulación universitaria. La Ruta de Emprendimiento busca que los estudiantes culminen su formación profesional con un proyecto que tenga la capacidad de convertirse en una empresa, generar empleo y aportar al desarrollo del entorno. Los resultados de esta primera experiencia evidencian un importante crecimiento en la capacidad de los participantes para estructurar, validar y presentar propuestas con visión empresarial”, señaló.

Emprendimientos que nacen desde distintas disciplinas

La primera cohorte estuvo conformada por estudiantes de diferentes áreas del conocimiento, demostrando que el emprendimiento puede surgir desde diversas disciplinas académicas.

Hugo Valdivieso, estudiante de Administración de Empresas, desarrolló Arena X, una plataforma digital para la reserva y gestión de espacios deportivos, orientada a optimizar el acceso y administración de escenarios deportivos mediante herramientas tecnológicas. “Este proceso me permitió pasar de la teoría a la acción y construir algo propio desde mi carrera”,comentó.

Por su parte, Benjamín Salinas, también de la carrera de Administración de Empresas, desarrolló Silveapis, un emprendimiento basado en el aprovechamiento de derivados apícolas como la miel y el propóleo para la elaboración de productos naturales para el cuidado de la piel. Durante la Ruta de Emprendimiento avanzó en la validación y desarrollo de Melicatriz, una crema cicatrizante orientada a atender necesidades de trabajadores de sectores como la agricultura, minería y construcción, fortaleciendo aspectos de prototipado, branding, estructura de costos y estrategia comercial.

Desde el ámbito cultural, George Gualán, estudiante de Artes Escénicas, impulsó La Séptima, una iniciativa de producción artística y gestión cultural orientada a fortalecer la profesionalización del sector creativo y transformar ideas culturales en proyectos sostenibles. “Logré convertir una idea creativa en un proyecto con estructura y proyección real”, destacó.

La culminación de esta primera cohorte marca un paso importante en la evolución de los procesos de titulación universitaria, al integrar formación académica, innovación y desarrollo empresarial en una misma experiencia.

Con esta iniciativa, la UTPL fortalece su compromiso con la formación de profesionales capaces de generar soluciones innovadoras y transformar ideas en proyectos con impacto, consolidando al emprendimiento como una herramienta para el desarrollo económico y social desde las aulas universitarias. Además, logra evidenciar, de manera práctica y contundente, la adquisición de una de las competencias genéricas que son parte del perfil de salida de sus estudiantes, como es la “innovación y emprendimiento con visión de propósito”.