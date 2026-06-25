El Instituto Latinoamericano de la Familia de la UTPL asume el liderazgo de la red académica REDIFAM

jueves, junio 25, 2026

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), a través de su Instituto Latinoamericano de la Familia (ILFAM), asumirá la presidencia de la Red de Institutos Universitarios Latinoamericanos de Familia (REDIFAM) para el periodo 2026-2028. El nombramiento fortalece el liderazgo académico de la institución y posiciona al Ecuador como un referente regional en investigación y estudios sobre la familia.

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La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), a través de su Instituto Latinoamericano de la Familia (ILFAM), ha consolidado su liderazgo académico a escala internacional. Durante el Workshop Internacional REDIUF–REDIFAM 2026, titulado “Juventud, transiciones vitales y proyecto familiar” y celebrado en la Universidad Internacional de Cataluña (Barcelona, España), el ILFAM fue designado para presidir la Red de Institutos Universitarios Latinoamericanos de Familia (REDIFAM) para el periodo 2026-2028.

El encuentro reunió a más de 30 representantes de institutos universitarios de América Latina y Europa especializados en matrimonio y familia. En este espacio se reflexionó sobre los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones para construir sus proyectos de vida y familiares en un entorno de incertidumbre social, transformaciones demográficas y cambios culturales.

Alianzas estratégicas y nuevo liderazgo regional

En representación de Ecuador y de la UTPL, asistieron Ana Lucía Unda Costa, directora del ILFAM, y Gabriela Jarrín, coordinadora académica del instituto, quienes aportaron al debate internacional analizando las trayectorias vitales juveniles y la reconfiguración familiar en el contexto ecuatoriano.

El hito central de la cita ocurrió durante la Asamblea de REDIFAM, donde Ana Lucía Unda Costa fue elegida como la nueva presidenta de la organización. Con este nombramiento, el ILFAM-UTPL liderará la red académica latinoamericana durante los próximos dos años. La nueva junta directiva se completa con representantes de Argentina, Chile y México, integrando una plataforma de cooperación para impulsar la investigación, formación e incidencia académica en la región.

“Esta designación constituye un reconocimiento al trabajo desarrollado por la UTPL en el ámbito de los estudios de familia y posiciona al Ecuador como un referente regional en esta área del conocimiento”.

Redes académicas con impacto social

Durante las jornadas del taller, los expertos examinaron temáticas clave como la juventud, las transiciones vitales, el matrimonio, la parentalidad y el acompañamiento familiar. El encuentro sirvió para estrechar la articulación entre las universidades participantes, promoviendo futuras investigaciones colaborativas, publicaciones científicas, programas de formación y observatorios regionales.