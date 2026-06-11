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De Maradona a Albert Camus: libros para entender la pasión mundial por el fútbol

Cesar Echezuria
Dialoguemos. EC
jueves, junio 11, 2026
El fútbol no solo se juega en los estadios. Grandes escritores, periodistas y protagonistas del deporte han contado sus historias, emociones y contradicciones a través de libros que ayudan a comprender por qué mueve a millones de personas y despierta tantas pasiones en todo el mundo.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

Cada cuatro años, el Mundial recuerda que el fútbol es mucho más que un deporte. Es memoria, identidad, cultura, alegría, frustraciones y relatos que atraviesan generaciones.

Por eso, además de los grandes partidos y figuras, existe una amplia literatura dedicada a explicar el fenómeno futbolístico desde diferentes perspectivas.

Libros sobre Diego Maradona, historias de Mundiales, relatos de hinchas y reflexiones de reconocidos escritores muestran cómo una pelota puede convertirse en una forma de comprender sociedades enteras.

Incluso figuras aparentemente alejadas del fútbol, como el escritor y filósofo Albert Camus, encontraron en este deporte enseñanzas sobre disciplina, trabajo colectivo y vida.

La literatura futbolera permite mirar más allá del marcador. Detrás de cada campeonato existen historias personales, contextos políticos, emociones colectivas y momentos que permanecen en la memoria de millones de aficionados.

En tiempos donde el deporte también es espectáculo y negocio global, estos libros recuerdan que la esencia del fútbol continúa estando en las historias humanas que genera.

Relevancia para Ecuador:
Con Ecuador clasificado al Mundial 2026, crece también el interés por conocer más sobre la historia y la cultura del fútbol. Los libros son una oportunidad para entender mejor un fenómeno que une a millones de personas alrededor de la selección.

Foto de portada: Diversos libros muestran cómo el fútbol trasciende la cancha y se convierte en una expresión cultural, social e histórica.

Crédito: El Colombiano

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