Colombia y Perú giran a la derecha y abren un nuevo escenario político regional

jueves, junio 25, 2026

Los resultados electorales en Colombia y Perú marcan un cambio político en la región, con nuevos desafíos de gobernabilidad, consensos y estabilidad democrática. En Colombia, el candidato perdedor, Iván Cepeda, reconoce la derrota, mientras que, en Perú, Roberto Sánchez, no lo hace.

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Sudamérica vive un nuevo movimiento en su mapa político. Las victorias de Abelardo De la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú representan un giro hacia gobiernos de derecha en dos países claves de la región andina.

Aunque cada elección tuvo sus propias características, ambas reflejan un mensaje similar de los votantes: mayor preocupación por la seguridad, la economía y la necesidad de respuestas frente a la incertidumbre política.

En Colombia, Iván Cepeda reconoció el triunfo de De la Espriella y destacó la importancia de respetar las instituciones democráticas. Sin embargo, anunció que ejercerá una oposición firme frente al nuevo gobierno, especialmente en temas sociales y en la defensa de las propuestas impulsadas por su sector político.

Ese reconocimiento facilita una transición ordenada, aunque el nuevo mandatario enfrentará el reto de gobernar un país todavía dividido y construir acuerdos más allá de sus seguidores.

En Perú, el panorama se presenta más complejo. Keiko Fujimori asegura haber alcanzado la victoria, mientras Roberto Sánchez desconoce el resultado electoral, lo que podría anticipar nuevas tensiones políticas en un país marcado durante los últimos años por crisis institucionales y cambios constantes de gobierno.

El avance de estos liderazgos también modifica los equilibrios regionales. Después de un periodo de crecimiento de fuerzas progresistas en varios países sudamericanos, los nuevos resultados muestran un electorado que vuelve a buscar alternativas enfocadas en seguridad, inversión privada y fortalecimiento del Estado.

El gran desafío será transformar el respaldo electoral en gobernabilidad, evitando que la polarización limite la capacidad de enfrentar los problemas comunes de la región.

Relevancia para Ecuador:

Los cambios políticos en Colombia y Perú tienen impacto directo para Ecuador por su relación fronteriza, comercial y de seguridad. Una mayor coordinación regional podría fortalecer la lucha contra el crimen organizado y abrir nuevas oportunidades de cooperación.

Foto de portada: Keiko Fujimori y Abelardo De la Espriella representan un nuevo escenario político para Perú, Colombia y la región andina.

Crédito: Composición editorial / Dialoguemos.ec