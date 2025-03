La dolarización: ¿Un cuento?

martes, marzo 25, 2025

A propósito del debate electoral y la campaña para la segunda vuelta, ha cobrado especial interés el tema de la dolarización, con permanentes acusaciones entre los dos candidatos, sobre quién realmente quiere eliminarla. Por ello transcribimos de nuevo el artículo del Dr. Pablo de la Torre Neira, sobre este importante tema. Lo cierto es que la dolarización ha demostrado a todos sus detractores a lo largo de 25 años que fue, es y seguirá siendo la más atinada reforma estructural que se ha aplicado en Ecuador.

Tiempo de lectura: 3 minutos

“El futuro de Ecuador es la dolarización”, sentenció Steve Hanke, profesor de Economía Aplicada en la Universidad John Hopkins, al finalizar una entrevista del diario Expreso, sección Economía, del lunes 6 de enero de 2025.

Para finales de 1999 dirigía un grupo de consultores de la Universidad de las Américas cuyo propósito era reestructurar el Ministerio de Finanzas y Crédito Público (MINFIN) de tal manera que apoyara el proyecto de la dolarización. Días más tarde se implementó de forma gradual. Expertos ecuatorianos y colombianos trabajamos arduamente durante algunos meses, con los ministros que se iban sucediendo.

La lógica económica nos llevó a mejorar y ampliar las funciones y responsabilidades del MINFIN pues al reducirse drásticamente las funciones y responsabilidades del Banco Central del Ecuador (BANCEN), por la dolarización en ejecución, el MINFIN asumiría todas ellas.

Parte del resultado de la consultoría fue la creación de dos ViceMinisterios: Economía y, de Finanzas Públicas, asumiendo responsabilidades del BANCEN.

Hasta ahí llegó el contrato de consultoría.

Luego de 25 años (9 de enero de 2000), la dolarización ha demostrado a todos sus detractores que fue, es y seguirá siendo la más atinada reforma estructural aplicada en Ecuador.

Estoy seguro que no fue fácil, primero tomar la decisión y luego, convencernos de que era la única forma de resolver los problemas tan graves que afrontaba la administración de Gobierno. Al mismo tiempo, habían dificultades para su aplicación, pero se buscó minimizar el riesgo y el costo de su implementación.

El propósito general era: estabilizar la economía luego de la crisis bancaria y evitar sobresaltos monetarios y económicos en el futuro. Sin cargo, los problemas a superar eran serios: 1) tasa de cambio de 25.000 sucres por dólar para la reconversión; 2) mucho tiempo para controlar la inflación, casi 5 años; 3) “Expertos” en contra FMI, Paul Krugman, entre otros; 4) Implementación de reformas estructurales complementarias para el gasto público y el endeudamiento.

Luego de un cuarto de siglo, seguimos dolarizados a pesar de un buen número de barreras y obstáculos que se han interpuesto. Unos exógenos y otros creados al interior a propósito por los políticos corruptos. Los más importantes incluyen: 1) Golpes de Estado; 2) Incumplimientos innecesarios de deuda; 3) Crisis financiera mundial de 2008; 4)Terremotos y sus actos de corrupción; 5) Consultas y cambios Constitucionales; 6) Estrategias comerciales adversas; 7) Fluctuaciones del precio del petróleo; 8) COVID; 9) Muerte cruzada; 10) otras maniobras de los políticos, como el deseo fratricida del loco del ático para socavar la dolarización “en beneficio del pueblo”. Pero, pregunte en la calle quién desea dejar el dólar por un Sucre nuevo? Estoy seguro que nadie responderá positivamente.

A pesar de ello, la dolarización ha permitido alcanzar logros increíbles, tales como: 1) Permanencia por 25 años. Inédito en Ecuador; 2) Control de la inflación; 3) Confianza popular en la moneda dura; 4) No intervención política en devaluaciones innecesarias e imposibles; 5) Apertura de la Banca Multilateral y de los mercados financieros; 6) No implementación del dinero electrónico sin respaldo de la economía real.

Como la perfección no existe, algunas reformas estructurales fueron necesarias en su momento y siguen siendo en la actualidad, tales como: 1) Tope al endeudamiento; 2) gestión efectiva de las finanzas públicas; 3) Competitividad en el comercio exterior; 4) Productividad; 5) Fondos estatales de ahorro para fomentar nuevos factores de desarrollo; 6) Atención prioritaria a vulnerables; y, 7) Estrategias duras para controlar la corrupción.

Aquí estamos hoy, el inicio del año 2025, viviendo otra crisis, pero no debido a la dolarización, sino más bien a políticos corruptos y egoístas que no ven más allá de sus narices. Economistas y profesionales honorables como: Ana Lucia Armijos, Luis Jácome, Alfredo Arizaga, Pablo Better y por supuesto Jamil Mahaud, Ex Presidente de la República, deberían ser reconocidos y homenajeados por su compromiso decidido con la gestión de la economía para beneficio de la sociedad. Son 25 años y gracias a ella y a ellos no estamos peor.