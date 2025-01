2025: ¿hacia dónde vamos?

domingo, enero 19, 2025

Tanto desafío podría derrumbarnos, pero el país no puede quedarnos grande. Tenemos que pensar y sentir un Ecuador distinto, con una potente sociedad civil que vele por la vigencia democrática. Un 2025 para confiar en algo que nos trascienda, porque “quien tiene esperanza es sostenido por algo distinto” (B. C. Han). ¡Qué mayor inspiración que Venezuela!

En plena incertidumbre surgen corrientes que adelantan un 2025 de cambios geopolíticos, formas ambiguas de gobierno, lucha por el poder, fanatismo religioso, ataques terroristas, polarización, progresión de la IA, narcotráfico, corrupción y desigualdad extrema.

En El País, Moisés Naím (22/12/24) menciona tres eventos de alto impacto: 1) despoblación global e ínfimo número de empleados sosteniendo la gran masa de ancianos; 2) criminalización del Estado: policía, militares, jueces, cárceles, aduanas y fronteras bajo control de bandas con enormes recursos y poder; y 3) fragilidad de China, cuya tasa de crecimiento cayó de 9,5 % (2000-2010) a 3 % (2022). Si bien el tamaño, mercado y minerales para la economía digital aventajan a China, el descontento interno y aumento de aranceles de EE. UU. a sus productos podrían causar estragos.

El Consejo Editorial de Ethic (17/12/24) considera como tendencias al 2025: frágil democracia liberal, proteccionismo vs. integración económica, inacción frente a cambio climático, uso indistinto y poco ético de la IA, posverdad, falta de políticas para inmigración y vivienda, xenofobia, censura a libertad de expresión.

Los políticos virtuales prometen logros basados en algoritmos, subraya A. Cortina; y anota que “la diferencia entre hacer uso de sistemas inteligentes a la hora de tomar decisiones y delegar en esos sistemas decisiones significativas para la vida de las personas y de la naturaleza (…) es inmoral e ilegal”.

Para F. Savater, “ya no se preconiza la violencia, ahora se vive de lo que la violencia creó”. Se pregunta cómo educar a los jóvenes sobre el terrorismo si el gobierno pacta con criminales y no con sus víctimas: “Lo que está podrido –en el sentido humano, social, moral– es la cabeza del país, no los pies”.

J. A. Marina afirma que la democracia es afectada por la campaña contra la Ilustración; un totalitarismo moral de izquierda y derecha que propicia la cultura de la cancelación: “Los partidos reaccionarios niegan la universalidad de las verdades, porque ligan la verdad a la propia cultura, grupos progresistas o el pensamiento woke”.

El mapa de Latinoamérica es heterogéneo, sostiene D. Zovatto (Diálogo político, 17/12/24). Con el ascenso de AMLO, Lula, Petro y otros, se pensó en una segunda ola rosa progresista, pero fue corta debido a la poca inversión social y disensos. Con el voto castigo habría un viraje a la derecha y centroderecha, o se mantendría la heterogeneidad.

En Ecuador la ciudadanía busca respuestas sin importar quién ‘resuelva’; pero el crecimiento dependerá de que se esquiven tres trampas (Cepal, 2024): 1) crecimiento económico bajo, volátil, excluyente y no sostenible; 2) alta desigualdad y baja movilidad y cohesión sociales; 3) bajas capacidades institucionales y de gobernanza poco efectiva.

