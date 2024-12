Aumento del salario: Cara o cruz

lunes, diciembre 16, 2024

Una gestión eficiente de las finanzas públicas para controlar la inflación genera un apalancamiento positivo en la tasa de crecimiento de la producción (PIB), de esta manera ganamos todos: gobierno, empresas, trabajadores, sociedad civil

Tiempo de lectura: 3 minutos

El salario o remuneración establecido por el desempeño de labores específicas, es una compensación justa y equitativa acordada entre el empleado y el empleador. En condiciones normales de la economía de un país, el salario se puede ajustar anualmente para mantener el poder de compra de los ciudadanos y asegurar el sistema productivo en funcionamiento.

El tema candente es el valor del aumento anual, y también cómo se llega a un consenso entre los trabajadores y empleadores, bajo la supervisión del gobierno de turno. La normativa vigente así lo establece. Lo importante es determinar de forma previa las variables a ser consideradas para el proceso de análisis, diálogo, consensos y disensos. En este último caso, disensos, el gobierno definirá el aumento.

Afortunadamente en los últimos años, este proceso se ha fundamentado en la perspectiva futura y no en lo histórico. Es decir, para el próximo año se prevé tal comportamiento de las variables escogidas, se define la fórmula y se calcula el valor del aumento.

Con anterioridad se fijaba en la inflación anual del año inmediatamente anterior, por tanto, se convertía en una compensación a la pérdida histórica. Hoy veo con tranquilidad que variables como la inflación esperada, la productividad laboral estimada o el crecimiento promedio del PIB estipulado para el año subsiguiente, son la base del cálculo. Bien, muy bien.

El cuadro siguiente resalta el comportamiento en los últimos años del aumento salarial

VARIABLE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Salario BM (USD) 394 400 400 425 450 460 Porcentaje de aumento 1.5223 0.0 6.25 5.88 2.22

FUENTE: google.com/search?q=salrio+minimo+de+ecuador+desde2020….. ELABORACIÓN: Autor

No debemos olvidar que los actores del proceso de definición del aumento salarial, tiene que desempeñar un rol específico pues representan a quien los nombró como tal y no pueden quedar mal en su accionar.

Analicemos:

1) El FUT, lleva dentro de su mente el pedir más de lo requerido porque, “guagua que no llora, no mama” dicen. Siempre sus propuestas han sido y seguirán siendo desproporcionadas. En una nota periodística de El Comercio [1], se menciona que el gremio demanda un incremento de USD 102,00, un 22% de aumento, respecto del salario percibido en 2024. Efectivamente este valor no tiene un sustento económico, solo político para que sus representados no los critiquen.

2) El sector empleador, como es lógico esperar, juega a la banda totalmente contraria y define su propuesta de aumento en USD4,00, un 0,8% de incremento. Se nota claramente el comportamiento de las partes, nunca se van a poner de acuerdo. ¿Cuáles serían las variables que tomaron en cuenta para su propuesta? Ellos lo saben, pero no lo dicen.

3) Vanessa Velásquez experta en el tema, según la nota periodística referida, propone un 2,17% de incremento, USD10,00, basándose en una inflación anual estimada para el 2025 de 2,5%.

Por tanto, al gobierno actual no le queda otra que establecer el escenario posible, las variables seleccionadas, los valores estimados y la forma de cálculo. Para esto, ya se han reunido dos veces. Con estos lineamientos consensuados se obtiene de común acuerdo el valor del aumento salarial para el próximo año.

El Banco Central del Ecuador en sus estimaciones para el 2025[2] incluye un 1,5% de crecimiento del PIB (el FMI establece 1,2% y el BM establece un 2,0%) y una inflación estimada de 1,9%. Así mismo, se establece que el aporte del factor trabajo al comportamiento del PIB se aproxima al 33%.

Si estas variables las utilizamos para nuestro análisis de alza salarial de 2025, podríamos decir que:

1) Se debe proteger al sector laboral de la inflación estimada (1,9%) y apostar a la contribución de la mano de obra (33%) al crecimiento productivo del 1,5%.

2) Al sumar las dos variables protección y contribución, pues se le asigna igual importancia, se obtiene el valor posible (1,9 + 1,5*0,33) de 2,395% de incremento.

3) Este sería el valor en términos relativos, 2.395% o de USD11,00 en términos absolutos.

El salario básico para el año 2025 alcanzará los USD 471,00 y no hemos tenido que pelear entre nosotros. El ajuste o incremento del salario está relacionado directamente con el crecimiento de la producción, a mayor tasa de crecimiento del PIB, mayor aumento salarial. Así mismo, si la inflación aumenta, hay que proteger al sector laboral con un aumento mayor. Tiene mucha lógica, verdad.

Una gestión eficiente de las finanzas públicas para controlar la inflación genera un apalancamiento positivo en la tasa de crecimiento de la producción (PIB), de esta manera ganamos todos: gobierno, empresas, trabajadores, sociedad civil.

No hemos tenido que echar la moneda, sino reflexionar apropiadamente, sin exagerar ni hacer propuestas sin fundamento. Debemos ser mejores cada día, tanto empresarios, como trabajadores, gobierno y sociedad civil.

[1] https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/asi_define_salario_basico_ecuador-html

[2] BCE 2024. Programación Macroeconómica. Sector Real, 2025-2028