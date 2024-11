La UTPL y Kradac, aliados estratégicos para fortalecer el sector productivo del Ecuador

lunes, noviembre 25, 2024

Tiempo de lectura: 3 minutos

Las alianzas empresariales son un motor fundamental para impulsar el desarrollo del sector productivo ecuatoriano. Al unir fuerzas, las empresas pueden compartir recursos, conocimientos y tecnologías, lo que les permite acceder a nuevos mercados, optimizar procesos y desarrollar productos y servicios más innovadores. Estas colaboraciones fomentan la competitividad, la eficiencia y la resiliencia del tejido empresarial, ya que contribuyen a la generación de empleo y al crecimiento económico del país.

Ecuador, debido a su rica diversidad y potencial productivo, puede beneficiarse enormemente de las alianzas estratégicas. Al establecer vínculos entre empresas grandes y pequeñas, nacionales y extranjeras, se puede impulsar sectores clave como la agricultura, la industria manufacturera, el turismo y las energías renovables. Además, las alianzas facilitan el acceso a financiamiento, capacitación y asistencia técnica, lo que fortalece la capacidad de las empresas ecuatorianas para enfrentar los desafíos globales y aprovechar las oportunidades que surgen en un mercado cada vez más competitivo.

En este contexto, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), a través de su Parque Científico y Tecnológico (PCyT), impulsa la colaboración con empresas locales y nacionales, al trabajar conjuntamente en desafíos que contribuyen al fortalecimiento del sector productivo del país. Una de estas organizaciones es Kradac, que cuenta con la aplicación móvil Clipp, la cual permite conectar a los usuarios con las diferentes opciones de transporte dentro de cada ciudad.

Bruno Valarezo Correa, CEO y fundador de Kradac, comenta que colaborar con la UTPL ha sido una decisión acertada porque las investigaciones realizadas han permitido abarcar áreas que necesitaban mayor tiempo de dedicación y que por cuestiones de operatividad de la empresa, no se habían hecho. “Este tipo de investigaciones nos ayuda muchísimo en el sentido de que manejamos buenas ideas, pero no las ejecutamos debido a que no les damos el tiempo necesario, y es ahí donde la universidad nos ha permitido tener esta alianza donde ya se han plasmado resultados, principalmente en el tema de los taxis, donde se puede analizar ciertos datos en beneficio del usuario”, señala Valarezo.

El ejecutivo agrega que podrán elaborar nuevas propuestas, por ejemplo, sobre cómo se podría detectar a los pasajeros a bordo, cuándo es el momento justo que abandonan el vehículo, si el taxi asignado es para el pasajero correcto o si hay una alta demanda de unidades. “La idea es que esto se aplique a todas las formas de movilidad”, señala Valarezo.

En esta misma línea, Juan Pablo Suárez, director del Parque Científico y Tecnológico de la UTPL, menciona que las empresas que colaboran con la universidad se benefician del conocimiento y la experiencia de sus investigadores para desarrollar nuevos productos, servicios y procesos innovadores que respondan a sus necesidades reales. Esto les permite a las empresas ser más competitivas en el mercado y generar un mayor valor agregado a sus productos.“La UTPL transfiere los resultados de sus innovaciones a las empresas, con la participación de docentes y alumnos, y logra que estos conozcan de primera mano las necesidades del sector productivo. Las alianzas estratégicas con empresas están contribuyendo al fortalecimiento del sector productivo de Ecuador, y en particular de Loja, al impulsar la innovación, la transferencia de tecnología y la formación de talento humano”, expresa Suárez.

Finalmente, cabe destacar que en la gala de la doceava edición de Investiga UTPL, que se realizó en octubre de 2024, se destacó a tres organizaciones que sobresalieron por la colaboración empresa-universidad, con el reconocimiento “Innovación empresarial en colaboración con la academia”. Las organizaciones galardonadas fueron: El Banco de Loja, Kradac Ecuador y la Cámara de Comercio de Loja.

La UTPL reafirma su compromiso con el sector empresarial y con la comunidad. La universidad juega un papel fundamental en fomentar estas colaboraciones al generar conocimiento, articular los vínculos entre actores, facilitar la transferencia de tecnología y ofrecer servicios de innovación.

