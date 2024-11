martes, noviembre 12, 2024

La incapacidad instalada en toda la administración pública está carcomiendo de a poco a nuestro hermoso país, con luz o sin luz, no importa, nos consume a todos

Se denomina capacidad instalada a la potencia máxima que puede producir una planta industrial o facilidad productiva. En términos de generación eléctrica sería la potencia máxima de una central eléctrica, en MW.

Por el contrario, cuando me refiero a la incapacidad instalada pretendo decir que, existiendo una potencia máxima, ésta no se genera (arrastra costos adicionales) por ineficiencias tales como: mal funcionamiento del abastecimiento para la planta: agua en hidroelectricidad, combustible en termoelectricidad, sol en energía solar, viento en energía eólica; sobredimensionamiento de la infraestructura; sobre costo de la inversión; falta de mantenimiento para el funcionamiento normal; no reinversión para mejoras; ineficiencias en transmisión y distribución. Ergo, son incapaces de hacer funcionar adecuadamente el sistema; pero, están cómodamente bien instalados en las entidades de sector desde hace años, que uno ya no sabe cómo logran mantenerse en CENACE, CELEC, Empresas Eléctricas Municipales, por ejemplo.

Que a los honestos les toca bailar al ritmo que les ponen, resulta cierto. Los que le robaron al país, con el innombrable a la cabeza, salen en las redes sociales a decir cada brutalidad sobre el tema, que solo buscan confundir a la sociedad, con políticos jóvenes entrenados por ellos; sin mediar que, hay jóvenes que están cansados de tanto atraco a la economía de los hogares ecuatorianos. Nos han metido la mano al bolsillo y nos la quieren seguir metiendo. Quiero aclarar el atraco cometido, pero cuidado, se puede electrocutar cuando lo lean.

Para estar cierto consulté el Plan Maestro de Electricidad 2018-2027 del gobierno de Lenín Moreno, presentado por el Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, José Augusto Briones, en el año 2019.

En el Capítulo 1, resumen ejecutivo, del señalado plan se remarca que al 2018 se había logrado aumentar significativamente la capacidad instalada de generación eléctrica en 8.826,89 MW de potencia, de las cuales el 59,84% eran de fuentes renovables y el 40,16% restante de no renovables. También se resalta que desde 2008 al 2018 se invirtieron más de USD 12.000 millones, para lograrlo.

En el Resumen Ejecutivo, figura 1-3, Evolución de la capacidad de potencia efectiva en el sistema Nacional Interconectado, periodo 2008 – 2018, se detalla la inversión anual por tipo de tecnología de la generación eléctrica en el periodo señalado. En la tabla siguiente se presenta el resumen.

TECNOLOGÍA 2008 2018 VARIACIÓN PORCENTAJE Hidráulica 2,028 5,035.14 148% Térmica 1,598 1,958.71 22% Otras 94.50 182.97 94% Total MW 3,720.50 7,176.82 3,456.32 93%

ELABORACIÓN: Autor

FUENTE: Plan Maestro de Electricidad, Ministerio de energía y Recursos Naturales No Renovables

Del cuadro arriba descrito, se concluye que el aumento de generación fue de 3,456.32 MW y que esto costó al país aproximadamente USD 12,000 millones. Es decir, el costo promedio por cada MW invertido asciende a la cantidad de USD3´471,900.70. Repito tres millones cuatrocientos setenta y un mil, novecientos dólares, con setenta centavos, cada MW. Guau. Esta es la primera sorpresa. Vamos por la segunda.

Al mismo tiempo, revisé el Plan Maestro de Energía 2023-2032[1] del Ministerio de Energía del actual gobierno. Se han definido una serie de proyectos nuevos que contribuirían a aumentar la oferta de energía y no sufrir durante los estiajes. También reinversiones en las centrales sin funcionamiento e inversiones en mejorar la red de transmisión y distribución.

Primicias[2] a través de su periodista Mónica Orozco, hace un análisis de la información presentada, resumen del cual me voy a servir para armar un análisis comparativo simple y algunas conclusiones. Eliminaré el proyecto de Interconexión Nororiental con el sector petrolero; pues se trata de transmisión y no de generación.

Al sumar todos estos proyectos se aumentaría unos 4,200 MW a un costo aproximado de USD 6,000 millones, es decir a un costo promedio de USD1’420,000.00 cada MW. Si, un millón cuatrocientos veinte mil dólares por MW. Sorpresa, el costo promedio por cada MW propuesto por el actual gobierno, es mucho menor al informado como inversión por los gobiernos desde el 2007 al 2021. Específicamente, es 2,45 veces más caro, lo que hicieron respecto de lo que se propone hoy.

La pregunta enseguida sería ¿Qué pasó? La respuesta inmediata sería, ¡Se robaron! Dejaron robar so pretexto de las ineficiencias señaladas anteriormente, tales como: sobredimensionamiento y sobre costo. En definitiva, corrupción para beneficiar solo a algunos y no a la sociedad en su conjunto

Si aplicamos este valor a los MW que se construyeron el costo hubiese sido solo de USD4,908 millones y no USD 12,000 millones, es decir un sobrecosto de USD7,100 millones. Sorpresa dos.

Como un ejemplo adicional, me permito compartir información relacionada a la incapacidad instalada presentada por Carlos Andrés Vera, en Expreso Doble, Monumento a la Corrupción. El autor señala entre otras cosas, el sobrecosto en la construcción de Coca Codo Sinclair de USD 2,229 millones. Solo en un proyecto. Guau, guau.

Si no hubiera ocurrido tal irresponsabilidad, ineficiencia y corrupción, los recursos del estado hubiesen alcanzado para invertir en aproximadamente unos 5,000 MW más, es decir hubiéramos tenido más de 12,000 MW de generación, lo cual abastecería a la demanda de energía durante todo el siglo XXI.

Si queremos magnificar el atraco y lo comparamos con el presupuesto para educación y salud del año 2024[3], el atraco hubiera alcanzado para financiar el 78% de los dos rubros. “Si no se roba, la planta alcanza” sentenció, Bukele, presidente de El Salvador. Me permito coincidir plenamente con su apreciación y disentir con quienes protestan por la falta de presupuesto.

