Lo que maniata a tres gobiernos y nos mantiene a oscuras es el fatídico Mandato 15 de la Constituyente de 2008. Hay que mandarlo al tacho de basura de la historia y reintroducir el mercado eléctrico mayorista para usuarios comerciales.

Hasta 2008 el Ecuador tenía un mercado mayorista en que coexistían generadoras públicas y privadas. Mediante el Mandato 15 se dispuso que se fije una tarifa única por tipo de consumo y que “El Ministerio de Finanzas cubrirá mensualmente las diferencias entre los costos de generación, distribución, transmisión y la tarifa única fijada para el consumidor… Los recursos que se requieran para cubrir las inversiones en generación, transmisión y distribución serán cubiertos por el Estado”.

Se estatizó el sector eléctrico. El entonces ministro de Electricidad Alecksey Mosquera declaró que “con la nueva Constitución la Ley Eléctrica actual no sirve para nada. Ya estamos preparando un proyecto de Ley Eléctrica que tendrá un espíritu distinto, porque la ley vigente es privatizadora” (agosto 17, 2008). En esos días Mosquera recibía $ 1 millón de Odebrecht. Fue condenado y pasó 3 años en la cárcel.

El Mandato 15 fue una equivocación colosal. García Marquez lo habría llamado Crónica de un apagón anunciado. En aquel entonces observamos que bajo esas nuevas reglas, “todo gira en torno del Estado. No solo es que el sistema eléctrico depende del Tesoro para su expansión, sino que las tarifas están subsidiadas. ¿Qué pasa si cae el precio del petróleo, o si el gasto corriente del Presupuesto sube desmedidamente? ¿Y si el Gobierno no logra mejorar su falta de ejecutividad para culminar oportunamente los procesos licitatorios? Desalentar la inversión privada es una estrategia riesgosa…

“Sería difícil impedir un estiaje el próximo año, ahora que se excluye al sector privado de la generación eléctrica… La oferta nacional continuará a la zaga de la demanda… No se trata que la importación de Colombia sea de suyo mala; pero el precio que se carga es elevado y tarde o temprano Colombia va a necesitar la energía que hoy exporta”, (Análisis Semanal, septiembre 8, 2008).

El 25 de septiembre de 2009 se convocó la licitación para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair de 1.500MW, a pesar de carecer de estudios. Solo Sinohydro ofertó con financiamiento. El ministro Mosquera aseguró que eso no era ningún inconveniente porque se conformó una sociedad anónima que no se rige por las normas de la contratación pública.

Los problemas de Coca Codo también eran predecibles. Comentamos: “Cuál será el efecto de encontrarse al pie del Reventador… Si la central podrá generar 1.500 MW cuando sea requerido, dado que también sufrirá como Paute de falta de agua durante el periodo de estiaje… Si el tamaño óptimo para la central es 1.500 MW; un antiguo estudio de Inecel colocaba la capacidad óptima en 895 MW”, (Análisis Semanal, septiembre 28, 2009).

Se entiende que se prioricen medidas emergentes para aliviar los apagones, pero hay que dar soluciones definitivas. En su proyecto urgente el presidente limita a 100 MW de potencia los proyectos privados y prioriza las energías no convencionales. Pero la necesidad de energía es tan grande que no cabe restringir las inversiones. No más medias tintas. (O)

