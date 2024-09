Colegio de Música de la USFQ, una facultad para llegar a Berklee

sábado, agosto 31, 2024

Ecuador, agosto 2024.- CoM, líder en la enseñanza de música contemporánea en Suramérica, ofrece tres especializaciones destacadas: Ejecución Musical, Producción Musical y Composición para Medios Contemporáneos. Con más de 300 alumnos y 700 graduados a nivel nacional e internacional, el colegio de música de la USFQ es un orgulloso Berklee Global Partner, lo que significa que los estudiantes tienen la oportunidad única de comenzar su carrera en el país y tras una audición, culminar sus estudios en el prestigioso Berklee College of Music. Este convenio abre puertas hacia la obtención de un título de una de las universidades de música más importantes del mundo.

Con más de 25 años de trayectoria, el CoM sigue siendo un pilar fundamental en el desarrollo y difusión de la música en Ecuador donde la USFQ ha sido fundamental para su éxito, brindando un entorno académico que fomenta la creatividad, el pensamiento crítico y la excelencia artística. Gracias al respaldo institucional, se ha logrado construir un programa académico que no sólo instruye, sino que inspira y desafía a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial.

Gabriel Montúfar, Decano del Colegio de Música de la USFQ destaca que: “La USFQ ha permitido que el CoM se convierta en un líder en la enseñanza de música popular en Ecuador y América Latina. Aquí, entendemos que la música requiere una inversión considerable de tiempo y esfuerzo, y nuestra misión es respaldar a nuestros estudiantes en cada paso de su camino, proporcionando recursos y oportunidades”.

Durante todo el año, el CoM organiza eventos abiertos al público en el Shakespeare Performance Hall y en el Blue Box Jazz Club de la USFQ, donde la música se vive en su máxima expresión. Además, la orquesta “Illusions” ofrece conciertos semestrales que no se pueden perder. Para el 24 de Octubre está programado el concierto de Or Bareket en formato cuarteto, acompañado por los reconocidos músicos Fabian Almazan al piano, JK Kim Jong-kuk en la batería y Louis Godwin al saxofón, ofrecerán una cautivadora fusión de jazz y música tradicional del Medio Oriente ¡Mantente atento y vive una noche musical única!.

No dejen pasar la oportunidad de formar parte de una comunidad que vive y respira música. Con el respaldo de la USFQ y la conexión directa con Berklee, el Colegio de Música es la mejor opción para una carrera exitosa en la industria musical. Conoce más de los próximos eventos en Facebook: USFQ College of Music