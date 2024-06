¿Dejamos que hipotequen nuestro futuro?

miércoles, junio 26, 2024

Es entendible que nuestra sociedad reaccione ante eventos de connotación política, social, o ambiental, pero que sea impávida a lo que se exhibe día a día en la asamblea, es inentendible

Metanoia es el proceso de transformación positiva que cambia la forma de pensar, sentir, de ser o de vivir de alguien, con valores y fines de una conducta adecuada. Esto puede suceder por acumulación de conocimiento, lecciones aprendidas o por madurez de edad. Si el proceso no ocurre así, se debe a otras dos razones: no ha habido un conocimiento mejorado, no se reflexionó sobre las experiencias o no se ha madurado. Pero, también puede ser porque las personas no quieren abandonar su zona de confort y pasar por esa transformación positiva. Están, según ellos, mejor sin cambiar y ocurre todo lo contrario, la degeneración. Es decir, un proceso de transformación negativo, de pérdida de valores y fines, más orientados a una conducta inadecuada y egoísta.

Lo estamos viviendo todos los días, la sociedad ecuatoriana parece no darse cuenta, de cómo la usan los políticos que ofrecen circo, al muy estilo romano, para mantenerlos contentos. La asamblea llena de personas incongruentes con las necesidades indispensables del país entero, montan eventos circenses para descalificar a autoridades en funciones por el simple hecho de que no les permiten salirse con la suya. Porque hay que darle circo al pueblo. ¿Por qué Yasunidos se opone a la eliminación del subsidio a la gasolina? Alguien me puede explicar, no puedo entenderlo.

Los partidos políticos de esta corrupta oposición, no escatiman recursos ni esfuerzos para trabar la gestión cualquiera que fuese la intención o propuesta de mejora. Es claro, para mí el mensaje, queremos gobernar nuevamente como lo hicimos desde 2007 a 2021 y haremos lo imposible por lograrlo. Un ejemplo concreto es la Administración Lasso (2021 – 2023) que sucumbió ante la oposición, al obstruccionismo político, pero con una buena dosis de errores propios.

Este comportamiento político tan inmaduro y falto de metas de desarrollo social y económico, busca captar el poder ejecutivo en el 2025, cueste lo que cueste. Si la sociedad lo permite, estaríamos hipotecando el futuro de la nación a la corrupción.

Hipotecar es el derecho real que grava un bien para lograr una financiación necesaria. Tiene tres aspectos: el capital (valor de un bien en dinero), interés (pago por el financiamiento del capital) y plazo (tiempo necesario para la devolución del capital).

El capital que necesita Ecuador es vivir en democracia real para mejorar el bienestar de la población en general, con oportunidades y servicios eficientes. El interés viene a ser, el paquete de ajustes que son necesarios para mejorar el bienestar. El plazo, son las diversas administraciones de gobierno necesarias para alcanzar las metas de bienestar. Si el objetivo de los políticos de la asamblea es un bienestar económico personal o del partido, no están orientados a resolver las barreras, dificultades y problemas que impiden el logro del bienestar general. Por tanto, nos hipotecan el futuro por su beneficio personal.

Los contras (asambleístas de oposición) tienen, al parecer, como objetivos puntuales: Ansias de poder económico y político; un estado (gobierno) fallido para aprovecharse ellos y su partido; y, una impunidad total.

Contrariamente, la Administración Noboa ofrece: Gobernabilidad, liderazgo, un proceso de transición adecuado para un nuevo periodo democrático; ajustes indispensables para mejorar los servicios; y objetivos de largo plazo.

Claramente no hay posibles encuentros en sus objetivos, por tanto, no hay manera de mejorar. Será que los asambleístas de oposición buscan a toda costa mantener vivo su apetito político económico mediante las campañas de desprestigio, muy conocidas por todos, afectando cada estrategia, cada actividad, cada acción del ejecutivo solo por el hecho de no dejarlo hacer y que así pierda apoyo. ¿Será?

El presidente Noboa ya demostró que es capaz de romper esquemas existentes para lograr un propósito superior y primordial, si el sistema o la institucionalidad relacionada incurre en actos corruptos, antidemocráticos o de afectación a la soberanía. La captura del prontuariado en la embajada de México es un claro mensaje. ¿Será que la asamblea tiene miedo de que se aplique una acción similar? Saben que es posible, que el presidente Noboa rompa el orden constitucional, declare culpable a la asamblea de la ingobernabilidad y convoque a elecciones anticipadas con funciones especiales al CNE. Puede ser. No me extrañaría, con tanta campaña de desprestigio y tantos problemas de gestión de la administración pública incapaz de gobiernos anteriores, que lo esté pensando.

Es importante que el presidente evite que los políticos de la asamblea nos hipotequen el futuro, por ello su gestión económica, su gestión política y en especial su gestión diplomática debe ser la mejor posible, durante el periodo de transición hasta las nuevas elecciones. El apoyo internacional es de suma importancia para sus objetivos de largo plazo. No puede quemarse por trivialidades.

Los jóvenes y algunos adultos le dieron su confianza con el voto, no lo descarte, reivindique y emprenda estrategias positivas como la eliminación de los subsidios a las gasolinas con focalización parcial. La apertura a la inversión privada en el sector energético hará posible en el tiempo tener seguridad en su provisión y al mismo tiempo eliminar tantas prebendas y beneficios a los burócratas de escritorio. La seguridad no da otra oportunidad, no se puede flaquear, sigamos con la guerra contra el narcotráfico y microtráfico con todas las fuerzas.

Tiene la gran oportunidad de diseñar un plan de desarrollo sustentable para los próximos 30 años. Reducir la inseguridad, incrementar plazas de empleo, mejorar la calidad de los servicios públicos: educación primaria y secundaria; salud, vivienda; investigación científica, entre otros, deberían ser los temas importantes, no solo para la próxima administración sino para todas las que vengan después. Al mismo tiempo, atraer a los empresarios a unirse a este plan con inversión de recursos financieros y tecnológicos que favorezcan la productividad y la participación de todos los sectores productivos en la exportación de bienes y servicios de valor agregado, hechos en Ecuador.

No dejemos que los políticos corruptos nos hipotequen el futuro.