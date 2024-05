Manos a la obra

lunes, mayo 20, 2024

Que la avenida de los Shyris se utiliza para carreras de autos, es un problema minúsculo de la ciudad. Los temas importantes no están bajo propuesta. Hay que dotar de equipamiento para la seguridad, movilidad, convivencia, deportes, cultura, en fin, lo que necesitamos

Tiempo de lectura: 4 minutos

“Obras son amores y no buenas razones”, dice el refrán. Intento comprenderlo, frente al discurso político de promesas y promesas, con palabras rimbombantes que tratan de convencer a los que se dejan, que es buena la obra.

En la realidad el refrán me lleva a observar la transparencia, oportunidad y veracidad de las acciones concretas, solidarias, oportunas, de servicio eficiente a la comunidad, como deber primario. Por tanto, podría decirse que existe hipocresía en las ofertas de obras para la ciudad.

La administración del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito -MDMQ, está enancándose en varias obras de administraciones anteriores, el metro, el peaje de la Ruta Viva, entre otras. También disfraza el discurso sobre las tasas municipales y no sube el impuesto predial (o muy poquito) pero los otros servicios sí, como seguridad.

La ciudad, como ente con vida, llena de seres humanos, necesita con urgencia servicios eficientes. No promesas, discursos populistas, ni engaños. Seriedad por favor.

Como digo el tema de las carreras de autos en la Shyris es simple de resolver, bastaría realizar el control efectivo, con agentes municipales honestos. Para que no suene a buche y pluma, como decía un tío mío, voy a compartir una propuesta simple. Primero, establecer un operativo “Rápidos y Furiosos” con el propósito de erradicar está actividad de forma inmediata, una o dos semanas. Segundo, constituyó tres equipos de agentes municipales honestos para el control con nuevas asignaciones de trabajo, por tiempo limitado. Tercero, los horarios de control serían de 20:00 a 23:00, de 23:00 a 02:00 y de 02:00 a 05;00, asigno a cada equipo a un horario y los hago rotar cada vez que están asignados. Cuarto, se definen los días de control, miércoles, jueves, viernes y sábado, los que sean. Puedo cambiar los días se es necesario, así, si hay chismosos, no lo sabrán sino hasta última hora. No es nada complicado. La Fiscal lo está haciendo desde hace varios meses, sin problema alguno y eficazmente. En una semana se acaban las carreras y si a futuro se vuelve a repetir esta actividad, vuelvo a hacerlo, san se acabó. ¿Complejo? Nooo que va.

A trabajar con lo que está disponible, no es necesario invertir en cámaras, sistemas y servidores, simple.

La tribuna de la misma Av. De los Shyris estorba, puede ser, pero es costosa su demolición y arreglo simple. Bueno si se muda la sede del movimiento político alianza país o como quiera que se llame ahora, a otro lado, no es problema de la ciudad, es del movimiento político al que pertenece la actual administración del MDMQ, y obedece a intereses políticos nada más, no de la ciudad. De esta forma parece claro que la tribuna se quedó sin uso, por el movimiento de la sede del movimiento, es un galimatías, pero es cierto. Ahora nos sale con que es una obra necesaria para la ciudad, por favor, hay otras necesidades imperiosas.

La propuesta, medio en serio medio en broma, es derrocar y construir algo: jardines para arbolitos, senderos, boulevard, parqueadero, en fin, cualquier cosa que se le ocurra a alguien cercano al MDMQ.

Para los usuarios actuales del parque, los senderos existen, circulan personas, deportistas, bicicletas y hasta motos, ya sea por los senderos existentes o por la vereda delante de la tribuna. Jardines para plantar árboles, no es significativo, es solo para atraer a los ambientalistas, para decir que están cuidando el ambiente. No es significativo el número de árboles que se pueden plantar por el espacio requerido para tener impacto positivo. Un nuevo boulevard, como los existentes, que atraen a los vendedores informales, que no pueden controlar, es decir más descontrol del existente y con la consecuente contaminación ambiental (pinchos asados), visual (carritos de comida por todo lado) y de movilidad (puestos y más puestos de forma desordenada). Parqueaderos, el espacio requerido para parquear un auto de forma normal necesita entre 32 y 35 metros cuadrados (15X2,7) por unidad. Divida el área a rehabilitar para este número y no tendrá el número que pensó, pero sabrá cuántos autos más pueden parquear. Además, se rompería con la circulación peatonal y deportiva en esa zona. Simple, no suena coherente.

¿Cuál es el monto a gastar o invertir, en la ciudad, con esta obrita? Ya sabemos el lleva-lleva y la efectividad del gasto público.

Lo que sí me suena es la demagogia. Como dije antes, la ciudad necesita mejores servicios públicos como: baterías sanitarias abiertas más tiempo; iluminación; señalética; que eliminen todos los retazos de acero de las veredas donde las personas se tropiezan; que reconstruyan las veredas para la adecuada circulación peatonal; campanas, sirenas o teléfonos de auxilio; y, destacamentos policiales en los parques.

Por qué no crear, de forma estructural y para el bien ciudadano, la unidad de guarda parques. Reorganice el personal existente, agentes de tránsito, de control, de vigilancia, etc. Capacítelos para esta nueva función y así la ciudadanía tendrá en los parques: mayor seguridad; menos negocios informales; cero actividades de tolerancia; gestión adecuada de las facilidades deportivas; de la infraestructura de diversión y alimentación; del ingreso y salida del metro; en fin, tantas cosas que se pueden implementar, con ideas claras.

Pero no, queremos eliminar para facilitar otros usos no tan eficaces, como los planteados. Por favor salgan del metro cuadrado y piensen con creatividad. Sin olvidar que cada dólar que gastan en el proyectito, significa que quitan un dólar de otro proyecto. Ésta es, gestión eficiente de los recursos públicos.

Deben ser eficaces con la gestión de la ciudad, para eso fueron elegidos, por una minoría, pero responden bien al mandante de Quito.