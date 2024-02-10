Naturaleza y aventura para este feriado

sábado, febrero 10, 2024

Seguramente en estos días te preguntarás qué hacer o dónde ir para descansar, visitar o tener un tiempo compartido con tu familia o amigos. ¡Anímate a salir de casa y apoyar al turismo local con estas alternativas que te alegrarán el día!

Tiempo de lectura: 2 minutos

La temporada turística se reactiva significativamente. Seguramente en estos días te preguntarás qué hacer o dónde ir para descansar, visitar o tener un tiempo compartido con tu familia o amigos.

Si llegaste hasta aquí, te comparto una breve guía con sugerencias de destinos por descubrir y actividades por realizar durante este próximo feriado.

Laguna del Quilotoa

El Quilotoa es el volcán más occidental de los Andes ecuatorianos, dentro de su cráter se ha formado una caldera con un diámetro de casi 9 km. Allí se encuentra una de las lagunas más lindas del país que se caracteriza por sus aguas de color turquesa y la vegetación que la rodea. Este lugar cautiva a turistas nacionales e internacionales por su variedad de escenarios y actividades recreativas. Cuenta con varios miradores que permiten visualizar la majestuosidad de este sitio natural y que te pueden dar unas perfectas fotos para subir a tus redes sociales. Para acceder a la laguna, debes caminar casi 2 km de ida y vuelta respectivamente. Recuerda llevar zapatos deportivos y/o de trekking. Una vez que te encuentres en la laguna, puedes optar por rentar un bote o kayak para vivir la experiencia de navegar en sus maravillosas aguas.

Plus: Si eres una persona aventurera, puedes llevar tu carpa y acampar cerca de la orilla. No olvides que el frío puede ser muy elevado, por lo cual deberás tener ropa abrigada y la respectiva hidratación para pasar una amena experiencia.

Para llegar, puedes tomar los distintos tipos de transporte privado como auto o bus. También existen proveedores turísticos que te pueden ayudar con ello.

Aglomerados Cotopaxi Bike Park:

Es uno de los parques de bicicletas más grandes de Ecuador, cuenta con más de 40 kilómetros de pistas segmentadas por niveles que se pueden utilizar tanto en familia, grupo de amigos, ciclistas principiantes como experimentados; también posee senderos dentro de la montaña para que el usuario tenga la oportunidad de vivir una experiencia forestal completa.

Lo innovador de este sitio es que puedes realizar distintas actividades deportivas como: ciclismo de montaña, cross country, enduro, downhill, dirt jumps, trail running, running, hiking, trekking, caminata, avistamiento de aves y animales silvestres, entrenamiento, paseos, comida, eventos, competencias y más.

Para llegar, puedes buscar en internet “Aglomerados Cotopaxi Bike Park”. Así hallarás rutas para este destino que comprende 1.300 hectáreas ubicadas en las plantaciones forestales de la empresa Aglomerados Cotopaxi. Si eres un deportista innato o te gustaría experimentar nuevas actividades, sin duda el Aglomerados Cotopaxi Bike Park es tu destino para pasar un día de relax y ejercicio a la vez.

Dato importante: Todos los viernes hay promoción 3×2 para ingresar, el costo de cada ticket es de $10.

