Desafíos éticos y regulatorios de la nigromancia digital en la era de la Inteligencia Artificial Generativa

El autor

Doctor y Máster en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Estatal de Campinas (Brasil). Actualmente, ejerce como profesor de tiempo completo en la Universidad San Francisco de Quito (Ecuador). Su investigación se centra en aplicaciones de aprendizaje automático, visión por computadora y procesamiento digital de señales, además de tecnologías de asistencia para personas con discapacidad visual. Ha colaborado con destacados investigadores de UNICAMP, Microsoft Research, la Universidad de Texas en Dallas (Estados Unidos), Analog Devices y diversas universidades ecuatorianas, lo que ha resultado en la publicación de más de 40 artículos. Ha recibido varias distinciones, entre ellas un título de ingeniería con honores de primera clase, becas de posgrado y la categoría de Miembro Senior del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). También ha supervisado activamente tesis de pregrado y posgrado tanto en universidades nacionales como internacionales.

Ph.D. in Electrical Engineering with a major in Computer Engineering, University of Campinas UNICAMP, Brazil.

M.Sc. in Electrical Engineering with a major in Computer Engineering, University of Campinas UNICAMP, Brazil.

B.Sc. in Electrical Engineering with a major in Telecommunications, Escuela Politécnica del Ejército ESPE, Ecuador.