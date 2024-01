Rescatemos el país

viernes, enero 12, 2024

Estemos alerta, denunciemos cualquier evento o situación que sea parte de acciones violentas, de estos o de cualquier grupo. Juntos, todos los buenos, podemos lograrlo.

El martes 9 de enero de 2024 está ya en la historia de nuestra patria. Los fundamentos de los hechos ocurridos se escribirán con diversos lápices, unos rojos, otros azules, unos negros y otros grises. El punto de vista y el mensaje a comunicar, harán la diferencia. Los ecuatorianos podrán reflexionar sobre lo ocurrido.

¿Por qué pasaron todos esos eventos? Porque no tenemos una cultura fuerte y propia, sería mi respuesta. Necesitamos algo que nos haga, a la mayoría, sentirnos que valemos, que somos buenos y que podemos avanzar. Que tenemos un propósito, que no es el dinero, sino la vida misma para convivir en paz. Edward R. Murrow escribió, “Nadie puede aterrorizar a toda una nación, a menos que todos nosotros seamos sus cómplices”.

Recuerdo que para los baby boomers un emperro implicaba un castigo o un chancletazo al menos. Así lo quiero mirar. El Decreto Ejecutivo 111 firmado por el Sr. Presidente Noboa, calificando a los grupos como terroristas, destapó el emperro e iniciaron una escalada de actos violentos de todo tipo. Es que ahora serán juzgados como terroristas y no como delincuentes comunes. No habrá jueces ni fiscales que les ayuden, pues de hacerlo, ha advertido el Sr. Presidente Noboa, también serán juzgados como tales, es decir terroristas de la justicia. Creo que esos grupos no se lo esperaban, creo que les sorprendió la sagacidad de la medida constitucional.

En la irrupción al canal TC pudimos ser testigos de los hechos, gracias a los videos subidos a la red por esos terroristas, y se podía oír, “si no retiran a la policía, matamos”. Los empleados fueron obligados a punta de pistola a solicitar al Sr. Presidente Noboa que les ayude “por favor retire a la policía”. Al final, en poco tiempo fueron capturados, por las fuerzas del orden, casi todos, trece de quince miembros de la banda de los Tigretones. Exigían salir al aire enviando un ultimátum al gobierno. Como en la película Londres bajo Fuego, ni más ni menos. ¡No era convincente el propósito de este grupo!

¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sabían que se iban presos? ¿Fueron sacrificados por la banda? ¿Cuál es el precio que pagaron por ello? ¿Qué gana la banda con este “fallido” intento? ¿Quién les contrató?

La actuación ambivalente de los terroristas hay que analizarlo bien. No soy entendido en estrategia militar, pero doy mi opinión sobre la base de los eventos.

Se suscitan hechos en varias partes o instituciones públicas de la ciudad de Guayaquil; Hechos violentos en Esmeraldas, Cuenca, Machala, Milagro, Quevedo, Loja, Quito, y otras ciudades; Saqueos en el Centro Histórico de Quito y bombas en varios puntos de la ciudad.

Es decir, ataques atomizados a lo largo del país, con secuencia planificada. El saldo preliminar: 8 muertos, 70 detenidos, armas, municiones, motos, autos de alta gama, celulares retenidos. ¿Cuáles es el objetivo primordial de estos grupos? No nos queda más que elucubrar.

Objetivo General, crear el caos, distraer a las fuerzas de seguridad, y lograr sus propósitos con un país amedrentado.

Objetivo específico 1, evitar la captura de Fito y sacarlo del territorio nacional; con el país en llamas y atemorizado, las seguridades podrían flexibilizarse o algún funcionario comprable podría ayudar a escapar al susodicho, saliendo campante en plena trifulca. A eso nos tenían acostumbrados los correístas.

Objetivo específico 2, Acabar con la entremetida, según ellos, la Fiscal; en un descuido de las fuerzas del orden, a cargo de su seguridad, o con la participación de algún corrupto, los terroristas podrían actuar libremente para callar a la fiscal.

Objetivo específico 3, Lograr que los militantes del correísmo apoyen las acciones terroristas, para adueñarse del país; contar con funcionarios con rabo de paja o por sus intereses en alcanzar el poder sin importar el costo a la ciudadanía, a la economía, a las familias.

Sin embargo, el gobierno con el Sr. Presidente Noboa a la cabeza, con la base jurídica constitucional justa, que protege a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, busca acometer la tarea de controlar el crimen organizado, el narcotráfico y la inseguridad resultante. También ha advertido a los funcionarios judiciales que serán juzgados como terroristas si ayudan a esos grupos. ¿Qué hacemos los ecuatorianos para ayudar?, creo que muy poco. Por eso coincido con Murrow, parecemos cómplices de la inseguridad.

Tuve la oportunidad de participar en una conversación informal sobre la reacción estratégica de las valientes mujeres de Tonchigüe, Same y Casa Blanca. Cansadas de los desmanes de las pandillas, se organizaron para no pagar las vacunas, para proteger su vida, su trabajo y sus familias. ¿Cuántos machos esmeraldeños estuvieron poniendo el pecho a las balas? Ellos deben responder. Resultado palpable, ahora pueden trabajar tranquilamente para su bienestar.

Este ejemplo se debe replicar y acomodar a cada circunstancia en todo el país. El gobierno en pleno con todas las entidades trabajando al unísono, requieren de nuestro apoyo mediante denuncias para identificar, localizar, apresar, controlar y erradicar a los terroristas del país.

Como siempre Quino, nos hace reflexionar, así no queramos. Uno de sus refranes dice: “Dicen que Dios da las batallas difíciles a sus mejores soldados. Yo creo que a mí me confundió con Rambo”. Me imagino al Sr. Presidente Noboa leyendo este refrán. Su reacción quisiéramos que sea ¡Por supuesto! ¡Para eso estoy aquí!

Estoy seguro, por mi lectura de cada una de las acciones que emprende, por la sumatoria de ellas, que tiene bien clara la estrategia. No la difunde a plenitud, por la posible filtración, pese a que los medios y los metidos exigen explicaciones. Por eso es cauto y exige lo mismo a sus colaboradores ¿Cómo se enteró el Correa del operativo Metástasis? Está claro ¿no es cierto? Chismosos bien pagados hay en todo el país.

El miércoles 10 amanecimos con cierta tranquilidad. No se explica por qué los terroristas están en calma. Puede ser que:

– Ya lograron uno de sus propósitos (escape de Fito);

– Se están reagrupando para contraatacar que cumplir otro objetivo (la Fiscal);

– Pusieron a prueba al Sr. Presidente;

– Ya saben que el gobierno actuará con firmeza.

