¿Páginas pornográficas como escuela de educación sexual?

El autor

Fundador & Creativo en Creative Ad Club USFQ

No soy un prisionero de la cueva que solo ve las sombras en la pared Soy un buscador de la verdad que quiere ver la luz más allá. No me conformo con lo que se da ni sigo ciegamente a la multitud. Quiero ser un creativo que solucione los problemas con originalidad. No me conformo con saber cómo, también quiero saber por qué me interesa el pensamiento humano y cómo moldea la realidad. Por eso soy publicista porque es una forma de expresar para comunicar e influir para transformar e iluminar.