El poder del minimalismo en la era del consumismo

El autor

Arquitecto graduado de la Universidad Técnica Particular de Loja en 1996, donde obtuvo su título de Associate of Arts (A.A.). Más recientemente, completó su Maestría en Arquitectura con un enfoque en Proyectos Arquitectónicos en la Universidad Estatal de Cuenca en el período de febrero de 2017 a febrero de 2020. Actualmente, se desempeña como docente en la Facultad de Arquitectura de la UTPL (Universidad Técnica Particular de Loja).