Descubren nueva especie de hongo con potencialidades médicas gracias a investigadores de la UTPL

martes, marzo 21, 2023

Tiempo de lectura: 2 minutos

Los hongos representan un grupo biodiverso estimando entre 1,5 y 5 millones de especies alrededor del mundo, se calcula que en Ecuador existen al menos unas 96 000 variedades. Los hongos se adaptan y sobreviven en diferentes ecosistemas, cumpliendo con varios roles ecológicos como la producción de diversos compuestos bioactivos con potencialidades médicas, capaces por ejemplo de combatir infecciones causadas por bacterias patógenas.

Andrea Jaramillo Riofrío, Juan Pablo Suárez, Ángel Benítez Chávez y Darío Cruz Sarmiento de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UTPL; Cony Decock y Gabriel Castillo Cabello en representación de las universidades Católica de Lovaina y de Lieja, realizaron el descubrimiento de una nueva especie de hongo que cuenta con un gran potencial antibacteriano, esta investigación fue bautizada como Gloeocystidiellum lojanense en honor a la ciudad de Loja (sector de Cajanuma del Parque Nacional Podocarpus al sur del Ecuador) donde fue descubierta.

Este proyecto científico inició en 2021 realizando varias expediciones en los ecosistemas de todo el Ecuador, logrando identificar esta especie únicamente en la ciudad de Loja. Este hongo caracterizado a nivel morfológico y molecular puede ser utilizado para combatir infecciones bacterianas causadas por “Escherichia coli”, bacteria responsable del 80% de infecciones urinarias, meningitis, gastrointestinales, entre otras.

Andrea Jaramillo Riofrío, docente investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UTPL mencionó que: “este descubrimiento es importante, ya que más de 700 mil personas mueren cada año, debido a la resistencia a los medicamentos para tratar enfermedades bacterianas, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es ampliamente conocido que los antibióticos más comunes para los tratamientos de estas infecciones no están funcionando adecuadamente, debido al aumento de la resistencia bacteriana en todo el mundo, la misma que retrasa la capacidad del tratamiento en las personas con enfermedades infecciosas”.

Los expertos manifestaron que se evaluó las propiedades antibacterianas de este hongo a través de un test de screening, concluyendo que la especie tiene un alto potencial bioactivo antibacteriano contra Escherichia coli, además, detallan que el proceso de investigación no ha culminado, pues se busca incrementar la producción del compuesto, para posibles aplicaciones médicas.

Finalmente, Jaramillo señalo que: “el descubrimiento de esta nueva especie marca un precedente significativo para el conocimiento e importancia de la biodiversidad funga del país, así como científicamente para el área de salud a nivel global, su proyección a futuro se centra en el desarrollo de análisis que confirmen las propiedades de este hongo para inhibir las bacterias y sus posibles aplicaciones médicas” acotó también que la resistencia bacteriana es un problema de salud pública que afecta, generalmente, a los países en desarrollo como Ecuador.

