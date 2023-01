Economía de Ecuador y perspectivas para 2023

miércoles, enero 4, 2023

Ecuador, al igual que el resto del mundo, enfrentó externalidades globales, como la pandemia de Covid-19, se suma la guerra entre Rusia y Ucrania, con todos los efectos provocados en los mercados internacionales, demanda de productos y variaciones de precios. Sin duda años difíciles, con sucesos que aún tienen secuelas.

Sin embargo, en Ecuador, aquello no es suficiente, ya que se suma a nivel interno la falta de institucionalidad, que deriva en indicadores de corrupción, mayor inseguridad local, un alto riesgo país y sobre todo la falta de consenso y de visión país. No bastó con todo el desastre económico generado por los eventos externos, si no que se debía agravar más con aquellos factores internos, que ahora limitan la anhelada reactivación.

El Ecuador en promedio, históricamente, tiene un crecimiento económico de alrededor del 2%, una cifra muy baja y lejos del crecimiento que se requiere para el desarrollo sostenido y sostenible.

¿Qué hay detrás de ello?

Son varios los factores de los cuales depende el crecimiento económico de un país, institucionalidad, desarrollo del capital humano, inversión, innovación, desarrollo tecnológico, tierra, recursos naturales, entre otros.

¿Cómo está Ecuador en dichos factores?

En institucionalidad a Ecuador le faltan acuerdos, consensos entre sus agentes conectados a una visión país, lo cual brindaría una clara dirección del camino a seguir, la falta de ello conlleva a los demás problemas.

La Educación es un pilar fundamental de toda economía y sociedad, En el país hay jóvenes que lamentablemente no han podido, por diversas razones, acceder a estudiar en las universidades u otros centros de formación para adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que les permita insertarse competitivamente en los mercados laborales y formen parte de los procesos de producción e innovación del país. ¿A qué se dedican los jóvenes que podrían estar en diversos procesos de formación? Es un tema de investigación.

¿Es suficiente la inversión?, ¿es adecuada, eficiente y eficaz la gestión vinculada al objetivo accesibilidad, cobertura y calidad de educación de la población?

Por otro lado, constantemente se observa noticias de compatriotas que hacen de todo por salir del país, incluso ponen en riesgos sus vidas y las de sus seres queridos, en búsqueda del sueño americano y europeo. ¿Cuáles son los factores del repunte del nuevo éxodo humano de Ecuador? Es otro tema de investigación.

En salud, a lo largo de 2022 han sido reiterativas las quejas de la falta de accesibilidad a consultas médicas, de adecuado servicio y atención en los diversos centros de salud públicos, la falta de disponibilidad y accesibilidad a medicamentos, altos precios en algunos casos, entre otros indicadores. Aquello, en principio, responde a la pregunta: ¿La población ecuatoriana tiene cobertura total y accesibilidad a los servicios de salud en tiempo requerido y de calidad?

A esto se suma, el problema de financiamiento del seguro social, entidad que se encuentra en la mira de la sociedad y con un futuro poco prometedor.

Lo anterior someramente se refiere al capital humano, son problemas de base, pues el capital humano de un país debe ser altamente calificado y saludable, ello se logra con educación de calidad y con salud en su población. Sin adecuada cobertura y servicios de alta calidad en educación y salud a la población, se pone en riesgo el referido desarrollo del capital humano.

Otro de los factores importantes de crecimiento, es la inversión privada y pública.

La inversión privada requiere de la existencia de seguridad local y determinadas condiciones de estabilidad. La inversión extranjera exige seguridad jurídica, en este caso, además es fundamental el acceso a grandes mercados para justificar inversiones de magnitudes importantes.

Si no se brindan las seguridades requeridas y no se cumplen condiciones mínimas, la lógica indica que será mínima la inversión o incluso decaerá.

En cuanto a la inversión pública, depende de la política del gobierno. La realidad ecuatoriana ha evidenciado que en la última década se ha mantenido el desequilibrio fiscal de forma preocupante, ello implicó sobre todo mayores gastos que no necesariamente han conducido al crecimiento y al desarrollo. Ingresos han existido. El problema de fondo ha sido y es la asignación de los recursos.

Producto de las asignaciones de recursos disponibles, se ha derivado en un alto endeudamiento del país, llegando a un alto porcentaje de la deuda frente al PIB.

En los últimos años se ha obtenido fondos del FMI, se ha priorizado una política fiscal de austeridad, con el fin de corregir el desequilibrio fiscal bajo un esquema de ajuste a mediano plazo. Aquello se ha ido al extremo, ya que por parte del gobierno la inversión pública ha sido restringida o limitada, lo que no ha contribuido a la dinamización de la economía. La sociedad ha demandado mayor intervención para el impulso de la economía.

Lo anterior pone contra la pared a la economía que mantiene algunos gastos en su presupuesto general, su principal herramienta de política fiscal. Una economía que es dolarizada y dependiente de moneda extranjera, moneda que debe generarse vía mayor productividad, vía mayor inversión extranjera directa, mayores exportaciones (que se ha visto favorecida por los mejores precios del petróleo) y, en el caso ecuatoriano, es complementado por las remesas de los emigrantes (en la cual también se ha estado muy bien), pero que ante ciertas limitaciones y frente a devaluaciones de otros países se presentan a veces ciertas desventajas. Además, está el riesgo presente en función de lo que acontece en los mercados internacionales. Y el alto riesgo país que lo caracteriza.

Otro factor de crecimiento es la innovación, la cual es consecuencia fundamentalmente de una mayor educación e inversión, si se carece de ello en niveles aceptables, la innovación irá a paso lento, es lo que ha ocurrido en el país.

Otro de los factores de crecimiento es el desarrollo tecnológico, también tiene como base la educación, la inversión, la transferencia de conocimiento de otros países. Sin embargo, aquí es importante destacar el efecto de la pandemia que obligó a la mayoría de los agentes a dar un gran salto hacia la mayor utilización de la tecnología en todos los ámbitos. Falta mayor inversión y conocimiento, pero los avances son importantes.

Finalmente, Ecuador tiene tierras muy productivas que le han permitido subsistir con ventajas frente a otros países en épocas de crisis, sus tierras y recursos le han brindado, por ejemplo, seguridad alimentaria y un sustento para el crecimiento de las exportaciones, aspectos que hoy es un problema en otros países.

¿Qué se prevé para Ecuador en este 2023?

Para el mundo se prevé en este 2023 una recesión global, el crecimiento del PIB mundial ya no sería como inicialmente se había pronosticado en 2,9%, si no que de acuerdo a nuevas perspectivas será de alrededor del 2,7% y podría ser menor todavía, grandes economías ya se han venido desacelerando y ello continuará. Habrá aumento de las tasas de interés con el fin de controlar el importante aumento de la inflación y también existirán restricciones financieras.

Ecuador no estará exento de los impactos de estos hechos, los acontecimientos tanto externos como internos, generan efectos en los mercados de productos básicos con mayores precios, mayores costos en insumos importados, afectación en la cadena de suministros, entre otros. Es importante indicar, que si bien hay estanflación en ciertas regiones a nivel internacional, en Ecuador no habrá afectaciones en similar magnitud.

La economía de Ecuador tendrá en el 2023 todavía un bajo crecimiento, se proyecta en alrededor del 3%. Es decir, no se logrará llegar aún a los niveles de crecimiento del año 2019. A esto se suma, el mayor crecimiento poblacional. Aquello se traduce en mayor pobreza. Mientras se esté por debajo del 4% o 5% del crecimiento anual no habrá la capacidad para generar la inversión, empleo y bienestar que requiere el Ecuador.

Por ahora, en Ecuador hay estancamiento. La inflación se mantiene mínima porque no se tiene mayor demanda. A nivel internacional las altas tasas de inflación se intentará estabilizar, las tasas interés se mantendrán altas y esto provocará restricciones financieras. Ante indicadores macroeconómicos actuales, aquello no debería generar mayor afectación a Ecuador, pero hay que estar atentos a los movimientos de indicadores internacionales.

Sin duda se tiene muchos desafíos:

Es necesario una mayor inversión pública, privada y extranjera directa. El fomento de inversiones en educación, salud, servicios, en tecnologías digitales.

Se requiere generar mayor empleo, aquí es importante la dinamización de la economía con la intervención del gobierno a través de inversión en servicios de calidad en educación, salud, seguridad y justicia que tanto demanda la sociedad.

Además, para la mayor dinamización de la economía, se requiere una mayor intermediación de recursos desde el sistema financiero, desde la banca privada hacia sectores productivos, que se facilite el acceso al crédito productivo y con tasas de interés accesibles.

Para atraer inversiones extranjeras directas es fundamental abordar estrategias para garantizar el acceso creciente a mercados mundiales, los acuerdos comerciales es uno de los caminos. Finalmente, en una economía dolarizada, se requiere desarrollar la capacidad de agregar mayor valor a la producción, aumentar la productividad, innovar y desarrollar tecnología.

Es imprescindible generar una visión país con claros objetivos, metas y estrategias marcando el camino a seguir en el corto, el mediano y el largo plazo.

Se requiere conciliar, acordar objetivos de desarrollo económico, social y nuevas formas de producción compatibles con el desarrollo sostenible.

Hay que debatir sobre formas de prevención y atenuación ante la posible presencia de nuevas crisis económicas, sociales y ambientales.

En fin, se requieren políticas que integren los intereses de todos los agentes, empresarios, empleados, jóvenes, mujeres, gobierno y la sociedad en general.

Ello implica atender cada factor determinante de crecimiento y desarrollo, sus pilares fundamentales, institucionalidad, inversión en el desarrollo del Capital Humano (salud, educación, servicios básicos de calidad), recursos y cuidado del ambiente, tecnología e innovación.