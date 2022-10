USFQ PRESS presenta Vecindades de sangre. El vampiro como migrante…

martes, octubre 25, 2022

La casa editorial de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, USFQ PRESS presenta el miércoles 26 de octubre una nueva obra titulada Vecindades de sangre. El vampiro como migrante en la narrativa de las Américas de los siglos XIX y XX, editada por Jorge García y Álvaro Alemán.

La presente obra reúne textos que evidencian el viaje de la figura del vampiro desde Europa occidental hasta el continente americano, entre los años 1819 y 1929. Esta obra incluye extractos de novelas, poemas, esbozos de piezas dramáticas, novelas cortas, crónicas, semblanzas biográficas y un ensayo que giran en torno al diverso contenido vampírico adaptado a las nacientes repúblicas de las Américas. Así, la noche, la penumbra, la oscuridad, la sensualidad, el erotismo, las creencias populares, los conflictos y los desencuentros se convierten en protagonistas de estos relatos.

Sobre la presentación

Vecindades de sangre. El vampiro como migrante en la narrativa de las Américas de los siglos XIX y XX será presentado el miércoles 26 de octubre a las 19:00, en el Salón Azul, que está ubicado en el edificio Darwin, ubicado en el campus de la Universidad San Francisco de Quito USFQ (Cumbayá).

El evento contará con la participación de Jorge García, vicedecano del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades, Álvaro Alemán, junto con la agrupación musical Quién Trajo el Ajo.

Sobre los autores

Álvaro Alemán Salvador es Ph.D. en literatura hispanoamericana por la Universidad de Florida en Gaines- ville. Es miembro de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y docente de la Universidad San Francisco de Quito USFQ. Fundador de la editorial ecuatoriana independiente El Fakir; investigador de literatura ecuatoriana, latinoamericana y anglosajona; traductor; autor de la primera edición crítica anotada del poeta Jorge Carrera Andrade (1901-1980) y de la obra Ciencia ficción ecuatoriana (2018). Recientemente ha publicado una traducción de Lettered Artists and the Languages of Empire: Painters and the Professions in Early Colonial Quito, de Susan Verdi Webster, titulada Artistas letrados y las lenguas del imperio: Pintores y la profesión en el Quito colonial, (2021) y Levanta como niña: La historia de Neisi Dajomes, (2021).

Jorge García es Ph.D. en literatura hispanoamericana por la Universidad de Texas en Austin. Es profesor e investigador de literatura en la Universidad San Francisco de Quito USFQ. Ha sido corrector y editor en revistas y editoriales en México y España. Ha publicado artículos académicos sobre poesía lírica y crónica literaria del siglo XX en América Latina.

Eduardo Villacís Pástor es artista visual, su trabajo abarca el dibujo, la pintura, la ilustración, los cómics y la animación 3D. Es fundador de la carrera de Animación Digital de la Universidad San Francisco de Quito USFQ; actualmente coordina la subespecialización en Ilustración y Arte Secuencial en el Colegio de Comuni- cación y Artes Contemporáneas (COCOA) de la USFQ.