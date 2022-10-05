Acciones para un mundo más sostenible

miércoles, octubre 5, 2022

Desde hoy hasta el 7 de octubre se celebra en la Ecotec el VII Congreso Científico Internacional "Sociedad del Conocimiento: Retos y Perspectivas" Acciones para mundo sostenible. Encuentro en el que participan varios países a favor de un mundo más sostenible

