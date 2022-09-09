LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Primer Encuentro de Sostenibilidad ‘Empresa, Academia y Sociedad’

Universidad Ecotec
viernes, septiembre 9, 2022
En el campus Samborondón, se desarrolla este encuentro con la participación de diferentes actores de la sociedad. Participan autoridades nacionales y delegados de universidades ecuatorianas y extranjeras
Tiempo de lectura: < 1 minuto

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

UTPL abre convocatoria a investigadores para workshops con opción de publicación científica
Oscar 2025: “Emilia Pérez”, “Wicked” y “El brutalista” lideran las nominaciones de los premios de la Academia
La UTPL y Kradac, aliados estratégicos para fortalecer el sector productivo del Ecuador

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com