NASA estrella nave espacial contra un asteroide para desviar su curso

Tiempo de lectura: 2 minutos

La nave de la Prueba de redireccionamiento del asteroide doble (DART), el primer test en el mundo que pone a prueba una tecnología para defender a la Tierra de posibles peligros de asteroides o cometas, impactará con su objetivo el próximo 26 de septiembre.

Según informó la NASA, el impacto con el asteroide Dimorphos se producirá a las 19.14 hora local (23.14 GMT) y no supone ninguna amenaza para la Tierra.

Cambiar el desplazamiento de asteroides

Esta prueba demostrará que una nave espacial puede navegar de forma autónoma hacia un asteroide y colisionar con él de forma intencionada para cambiar el desplazamiento de dicho asteroide.

NASA’s Double Asteroid Redirection Test (DART) mission has its sights set on the double-asteroid system that includes its target, Dimorphos. 🎯

DART is the first test of the kinetic impact technique to deflect an asteroid for planetary defense.

More>> https://t.co/jz1UFfpv3Q

— NASA Marshall (@NASA_Marshall) September 7, 2022