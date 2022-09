La UCG rinde homenaje a ‘Pancho’ Huerta

lunes, septiembre 5, 2022

La Universidad Casa Grande designó el jueves 1 de septiembre a la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho con el nombre de Francisco Huerta Montalvo

Tiempo de lectura: 3 minutos

Huerta Montalvo falleció el pasado 2 de julio a los 82 años de edad, hasta el último momento se desempeñó como subdirector del Diario Expreso y vicepresidente del Consejo de Regentes de la Universidad Casa Grande.

La decisión fue tomada en la sesión del Consejo de Regentes conformado por: Marcia Gilbert de Babra, Francisco Alarcón, Walter Supurrier y Ana María Raad el pasado 12 de julio y luego fue ratificada por el Consejo Universitario en la resolución No. CU-232-2022

“Vamos a seguir adelante enfatizando el enorme compromiso de esta Universidad con las ideas de Francisco Huerta y sus proyectos en marcha. Ese es nuestro mayor desafío. Sobre todo, deseo dirigirme a los alumnos, con la esperanza de que la huella ejemplificadora del nombre, que desde hoy lleva su Facultad, oriente su vida profesional, personal y pública para lograr mantener con vida los grandes valores universales de nuestra especie, en riesgo de extinción”, expresó Marcia Gilbert de Babra, Presidenta del Consejo de Regentes.

Por su parte, el gobernador del Guayas, Dr. Lorenzo Calvas, amigo cercano de Francisco Huerta Montalvo, resaltó los valores cívicos que representaba, lo recordó como un hombre demócrata “porque luchaba en contra de las dictaduras”. Resaltó que los jóvenes que se formarán dentro de esta facultad estarán recogiendo todo ese pensamiento y los valores que Francisco Huerta Montalvo proyectaba.

“El mejor homenaje a Pancho es, definitivamente, hacer realce a su pensamiento, de todos esos ideales que ahora más que nunca los necesitamos”, expresó.

La hermana de Francisco Huerta Montalvo, Mercedes de Baduy, entregó un óleo con el rostro de este ilustre guayaquileño, el mismo que será colgado en las paredes de la Universidad Casa Grande.

La ceremonia culminó con palabras de Mónica Palencia, compañera de vida de Francisco Huerta Montalvo, su discurso giró en torno a las anécdotas y al legado posterior que una persona pueda dejar. “Cuando yo me haya ido, ya no interesará mi autoría, sino la defensa de las ideas, que sea una defensa contextualizada, vigente, ética y cívica para con la historia, de la necesidad de trabajar por el desarrollo humano y no solo por el crecimiento económico”, expresó Palencia.

El evento culminó con una serie de aplausos y un extracto de la intervención en la conferencia virtual “La ejemplaridad pública” del filósofo Javier Gomá en noviembre de 2020.

Más sobre Francisco Huerta Montalvo

Francisco Norberto Huerta Montalvo, nació el 18 de junio de 1940 en la ciudad de Guayaquil, se graduó como doctor en medicina y cirugía en la Universidad de Guayaquil.

Hitos de su trayectoria en el sector público han sido su elección como Alcalde de Guayaquil en el año 1970, candidato a la presidencia de la República, Ministro de Salud y de Gobierno. Presidente del Convenio Andrés Bello con sede la ciudad de Bogotá,

República de Colombia. Embajador Plenipotenciario del Ecuador en Venezuela de 1988 hasta 1992, líder de la Comisión de Transparencia y Verdad además de Director de Cooperación y Coordinación Institucional del Consejo Nacional de Educación Superior del Ecuador, CONESUP. Vicepresidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Representante del Ecuador ante la Asamblea de las Naciones Unidas y Vicepresidente de la misma.

“No me interesa el poder por poder en sí mismo, sino porque es un mecanismo que permite el servicio a los demás”, expresó Francisco Huerta Montalvo en 1983 para una entrevista en Revista Vistazo.

Realizó cursos de postgrado en Educación, Educación Superior, Salud Pública, Ciencias Políticas, Derecho Constitucional y Garantista, Relaciones Internacionales y Administración de Empresas, a su vez dictó cursos en gobernanza, administración y salud pública. Una de sus más recientes condecoraciones fue el premio “Dr. Vicente Rocafuerte” por la Asamblea Nacional del Ecuador y la condecoración de la “Orden Nacional de San Lorenzo, en el Grado de Gran Cruz” otorgada en julio 2021 por el Presidente Guillemo Lasso.

Al cumplirse 30 años de vida institucional, la UCG ha incorporado las Facultades de Arquitectura y Diseño; Facultad de Artes y la facultad que antes era designaba como Administración y Ciencias Políticas, ahora se divide en dos, formando así la Facultad de Administración y Negocios; y la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho que llevará el nombre de este ilustre guayaquileño.