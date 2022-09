Convocatoria para el III Coloquio Internacional Visualidad y Poder

lunes, septiembre 12, 2022

La Universidad Andina Simón Bolívar invita a presentar resúmenes de ponencias para el III Coloquio Internacional Visualidad y Poder: Disputas de géneros y sexualidades en el campo visual

El Coloquio Internacional Visualidad y Poder dedica su tercera edición a las disputas de géneros y sexualidades en el campo visual. Organizado por el Área Académica de Comunicación, este encuentro busca discutir las dimensiones históricas, sociales, culturales, políticas, comunicacionales, estéticas y subjetivas que entrañan estas disputas.

Este espacio se desarrollará de forma virtual y presencial. Y para ello, se invita a investigadores, docentes, realizadores, estudiantes, y personas interesadas en la investigación de problemáticas relacionadas con las disputas de géneros y sexualidades a la presentación de resúmenes de ponencias.

Los temas que se propone discutir incluyen la relación entre género, desposesión y pobreza en los lenguajes y prácticas visuales; los enfoques feministas a la fotografía, el audiovisual y el arte; las estrategias de representación visual de las masculinidades, de la no binariedad y de los cuerpos migrantes.

También se contemplan los abordajes interseccionales sobre las representaciones visuales del género y la sexualidad; los circuitos de producción, circulación y consumo de representaciones sexo/génericas; así como la crítica de género y sexualidad tanto a los estereotipos visuales así como a la industria audiovisual, entre otros temas.

Christian León, director del Área, señala que la mirada general del coloquio “es que la imagen no solo es algo bello, bonito o es significación. Sino que también genera efectos en la sociedad; genera violencia, discriminación, o también genera procesos de luchas sociales, de equidad, de justicia social, de descolonización, de racismo”.

El coloquio –dice León- considera que la “imagen es una herramienta poderosísima para transformar el mundo, en la cual en la actualidad muchos de los procesos sociales, políticos, culturales, están ahí en ese trabajo con las imágenes”.

Edgar Vega, docente del Área, recalca que “el coloquio responde al avance de los estudios sobre el cuerpo, los estudios de género y los estudios visuales, que convergen para dar cuenta de cómo han sido representados los cuerpos, los géneros, las racialidades, y cómo se han presentado permanentemente disputas sobre quién autoriza a quién representar, y a quiénes van a representar”.

Vega explica que “ese es un debate en el que nosotros, como Universidad, llevamos ya más de 20 años. Hemos logrado posicionar como Universidad, algunos elementos vinculados a los estudios culturales en la agenda académica del país”.

La primera edición del Coloquio fue sobre las luchas socioambientales en el campo de la imagen. Y el segundo encuentro fue sobre las plataformas de streamming.

Dos preguntas a los organizadores:

¿A través de la imagen se coloca estereotipos y se asignan roles a cada individuo en la sociedad?

Cada vez más, los temas de género y sexualidad están atravesados por la mediatización y por la cultura visual. Es en las imágenes, en las representaciones, donde efectivamente están muchos de los debates sobre equidad de género, sobre temas de discriminación, violencia de género, sobre temas de diversidad sexual.

En los campos, por ejemplo, de la producción, cada vez más están más mujeres produciendo; diversidades sexuales haciendo producción de televisión, de cine. Pero también en el campo de la imagen mismo, el texto, digamos así, de los productos. Pero también el campo del consumo, y de la recepción. Hay unas audiencias plurales y diversas, que también están generando un ambiente propio para el debate de temas de género y sexualidad.

¿El coloquio invita a mirar no solo la producción internacional, sino también lo que se está haciendo en Ecuador?

Sí, sabes que es bien interesante porque efectivamente desde hace algunos años hay un giro que empezó siendo un giro más en el género en el cine. Hay muchas mujeres directoras en la actualidad, muy potentes. Yo diría que quizás, de lo mejor que se está haciendo en el cine ecuatoriano es hecho por mujeres.

Pero también está pasando algo parecido en publicidad, está pasando algo parecido en redes sociales, en arte y en principio fue el tema de género. La presencia de mujeres productoras, artistas, cineastas, videastas. Y ahora está pasado también con el tema de diversidades. Cada vez hay más presencias de gays, lesbianas, gente trans que está produciendo imágenes. Y esa producción de imágenes está produciendo aquí en Ecuador precisamente, está reabriendo una serie de debates, que eso también es importante discutir.

El poder es uno de los ejes del coloquio. ¿Se ha dado un giro en la producción audiovisual?

La producción audiovisual, en estos casos, responde a una fuerte presión social. La producción visual, las representaciones visuales están en este ámbito muy conectadas con activismos, con emergencias identitarias, pero también con formas de desposesión y de despojos muy vinculadas al predominio de un sistema económico y político que en términos ideológicos y en términos culturales ha hecho que predomine agendas o regímenes visuales que han incidido en el racismo, en el clasismo, en el sexismo.

Por eso es que el coloquio pone mucha atención a todas estas disputas. Que hay una de ellas y que se habla de las más sobresalientes tiene que ver con las violencias, específicamente las violencias por género, y cómo los patrones culturales se reproducen y se sostienen entre otros factores, gracias a las representaciones visuales.

¿Cómo fue la experiencia de la edición pasada y el debate que generó?

Ya llevamos tres ediciones del coloquio. Y han sido encuentros que colocan en el centro del debate problemas urgentes, Y esto es lo interesante, no solamente en el mundo de las representaciones, no solamente en el ámbito académico, sino para las representaciones y lo académico con la dinámica social. Y creo que esto es como muy importante para entender que no se trata, por ejemplo, en el actual coloquio, únicamente de determinar cómo las identidades, sino articularlas a estas con escenario como la precariedad de la vida, que son aspectos en los que nosotros, como Área, nos hemos caracterizado en situar, porque de lo contrario hablar únicamente de representaciones y de identidades en abstracto, finalmente termina siendo parte de un discurso liberal en los estudios visual, que en lugar de promover la transformación social, lo que hace es ratificar el estatu quo.