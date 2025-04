Relaciones internacionales: Perspectivas de futuro

El autor

Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito; MA y PhD en Ciencias Políticas, New School for Social Research, Nueva York.

Frieda Wunderlich Award a la mejor disertación doctoral de un estudiante extranjero, “International development assistance and state building in aid receiving countries”, New School for Social Research, Nueva York, 1999.

Concurso Nacional de Periodismo “Símbolos de Libertad”, Categoría Opinión con el artículo “El Corazón de los ausentes”, 1999.

Condecoración al Mérito Cívico “Juan Montalvo” en reconocimiento a su defensa de los principios de la democracia, justicia y libertad. Otorgado por la Cámara de Comercio de Quito, 2012.