La generación Z cambia a Google

martes, agosto 23, 2022

El uso de redes sociales como Instagram y TikTok se limita a la búsqueda de lugares, como restaurantes, bares u otros sitios de esparcimiento; esto posiblemente, por la alta cantidad de publicaciones de influencers recomendado este tipo de lugares

Tiempo de lectura: 3 minutos

Para quienes vivimos entre las décadas de 1990 y 2000 los cambios en los hábitos del uso del Internet no son ajenos; pasamos de usar AltaVista y Netscape a Google y Chrome como buscador y navegador, respectivamente. Los “old school” aún tenemos cuentas de correo electrónico en Yahoo! o Hotmail, mientras que los “jóvenes” usan Gmail o los servicios de office 365. Al revisar estos cambios de tendencias vemos que básicamente sustituimos un producto por otro, pero siempre de la misma categoría, es decir: navegador Netscape por Chrome, buscador AltaVista por Google, correo electrónico Yahoo! por Gmail; no existió un cambio de producto de una categoría por otro en otra categoría… hasta que llego la generación Z.

Según el portal Entrepreneur.com “40% de los miembros de la Generación Z no realizan búsquedas en Google y los hacen en TikTok e Instagram”, uno de cada dos jóvenes estadounidenses, entre 18 y 24 años, elige Instagram y TikTok como herramienta de investigación e información: una verdadera alarma para Google. Aunque no hay un estudio publicado de manera formal por parte del gigante Alphabet (dueño de Google), su vicepresidente Senior encargado de Google Search, Assistant, Geo, Ads, Commerce, y Payments products, Prabhakar Raghavan, indicó a montenapodaily.com que está tratando de encontrar la conexión correcta con las generaciones más jóvenes. “Seguimos descubriendo que los nuevos usuarios de Internet no tienen las expectativas y la mentalidad a la que estamos acostumbrados. Los jóvenes tratan de encontrar cosas nuevas de maneras más atractivas”.

Lo interesante de esto es que el uso de redes sociales como Instagram y TikTok se limita a la búsqueda de lugares, como restaurantes, bares u otros sitios de esparcimiento; esto posiblemente, por la alta cantidad de publicaciones de influencers recomendado este tipo de lugares.

La generación Z, los nacidos a partir de 1995, no conocen la vida sin Internet, el 95% de ellos tiene un teléfono inteligente, según el Centro para la Cinética Generacional. Más de la mitad de estos jóvenes lo usan cinco o más horas al día. Uno de cada cuatro alcanza las 10 horas. En España, casi un 90% de los adolescentes entre 14 y 16 años tiene un smartphone, según el estudio Las TIC y su influencia en la socialización de adolescentes. El 75,7% tiene un portátil, el 68,8% una tablet y el 52,6% un ordenador de mesa. Para muchos los móviles son herramientas imprescindibles, los usan para casi todo: desde navegar por la web hasta comunicarse, buscar información o divertirse. Esta tendencia no es nueva para Google, por eso creo la red social Google+, su enésimo intento por tener una plataforma social propia, pero esta cerró de manera definitiva en abril de 2019, tras varios problemas de seguridad y una triste realidad: los usuarios tenían cuenta, con el inconveniente de que nadie empleaba la plataforma.

Por el momento, solamente es una amenaza de un grupo concreto de usuarios. Los usuarios de mediana edad y más veteranos seguirán usando el buscador de Google. Pero la tecnológica está convencida, de que puede recuperar la atención de la Generación Z. Para esto Google ha indicado que está trabajando en traer a su motor de búsqueda a gente más joven, como la posibilidad de mover la cámara sobre un área y “obtener instantáneamente información sobre múltiples objetos en una escena más amplia”. Además, Google ya confirmó el año pasado al medio digital The Information que estaba trabajando en acuerdos que le permitirían indexar los vídeos de Instagram y TikTok en la Búsqueda de Google. Esto permitiría a los usuarios introducir una búsqueda de una palabra clave seguida de la palabra “TikTok” y el motor de búsqueda de Google devolverá filas de resultados de videos de esa red social antes de cualquier página web estándar.