El café: Fuente importante de antioxidantes

¿Qué componentes tiene una taza de café?

Los principales componentes de interés en el café son sus antioxidantes polifenólicos, del cual el ácido clorogénico es el más importante. El café contiene principalmente agua y cantidades imperceptibles de proteínas, hidratos de carbono y grasa, pero además cafeína y ciertos componentes que le brindan el color y aroma. Generalmente, el contenido de cafeína por una taza de café es de 75 mg, cantidad que puede variar dependiendo de la receta, preparación y grano utilizado. Más aún, si se utiliza 6g de café tostado y molido (1 cucharadita) por cada taza de 150 mL de café, ésta contendrá 120 mg de ácido clorogénico.

¿Qué beneficios nos aportan estos antioxidantes?

En el cuerpo humano ocurren diversos mecanismos enzimáticos y no-enzimáticos de forma natural, como defensa para radicales libres y otras especies reactivas de oxígeno. La nutrición tiene el importante papel de defender al organismo de los radicales libres. Dado que son varios los mecanismos involucrados, a medida que avanzan los estudios en el tema se ha visto la posibilidad de prevenir, retrasar o limitar la severidad de estas enfermedades a través de la mejora en el mecanismo de defensa antioxidante que aporta una adecuada dieta rica en estos componentes.

Propiedades antioxidantes del café

Las propiedades antioxidantes del café están dadas por sus polifenoles presentes en el grano, componentes que se generan al tostarlo y por componentes todavía no bien identificados. La actividad de sus polifenoles ha sido demostrada tanto en estudio in vitro como in vivo. Se ha confirmado que el café tiene una capacidad antioxidativa (in vitro) superior a diferentes jugos de frutas, té de limón y té negro. Otro estudio in vitro muestra como la capacidad antioxidativa del café es superior a la del cacao, té verde o negro frente a la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL).

¿Cuáles son los efectos potenciales de los polifenoles dietarios en la salud?

Se cree que los polifenoles son importantes para el mantenimiento de la salud debido a su habilidad para modular los procesos oxidativos en el organismo, por medio de la inhibición oxidativa del DNA, los lípidos y las proteínas. Estos se ven involucrados mediando en diversas actividades biológicas, como es la modulación de enzimas, factores de activación y transcripción y la expresión genética en general.

La evidencia actual, muestra como los polifenoles ayudan en la prevención de enfermedades cardiovasculares y sugiere su papel protector en la prevención de enfermedades neurodegenerativas, cánceres y diabetes mellitus. Más aún, numerosos estudios en modelos animales y experimentos in vitro muestran como los polifenoles limitan el desarrollo de enfermedades relacionadas con la edad.

Con estos beneficios, a disfrutar tu taza de café.