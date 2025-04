domingo, julio 31, 2022

La Universidad Casa Grande junto al Museo Antropológico y Arte Contemporáneo inauguraron la exposición: ‘Peter Mussfeldt, persistencia en la gráfica’ que estará abierta al público guayaquileño hasta octubre de 2022 en las Salas del MAAC.

La exhibición estuvo lista en mayo de 2020 y fue uno de los últimos proyectos pensados por el artista antes de su fallecimiento en noviembre de 2021. Cuty Espinel, Directora del MAAC, destacó en sus palabras de bienvenida este hecho y remarcó la cercanía que este diseñador alemán tenía con la red de museos de Guayaquil.

Por su parte,Marcia Gilbert de Babra, Presidenta del Consejo de Regentes de la Universidad Casa Grande, destacó su trayectoria como docente de la UCG. “Siempre te pensé como el Sócrates del diseño, rodeado por los jóvenes en la terracita externa a tu oficina, respondiendo sus preguntas con tus preguntas, generando así en ellos reflexiones incisivas, auto-críticas brillantes, cuestionamientos agudos a sus pininos”.

Su vínculo con la Universidad Casa Grande era muy cercano, dos de sus tres hijos, estudiaron diseño gráfico en la institución, fue docente, creó el actual logo de la UCG; en 2015 recibió el título Magister Honoris Causa. En la Fundación de Asistencia Psicopedagógica a Niños, Adolescentes y Adultos con Discapacidad Intelectual (Fasinarm) colaboró con los niños de la institución para colorear tarjetas de Navidad para la obtención de fondos. “Esa es otra faceta de Peter que nadie conoce”, reconoció Gilbert.

Desde una mirada crítica, el artista gráfico argentino, Norberto Chaves, enfatizó la importancia del legado de Mussfeldt en la industria del diseño gráfico, “su obra es eterna porque nunca se sometió a la banalidad” y destacó que Mussfeldt pudo crear un lenguaje que podía combinarse continuamente tal como Beethoven lo hizo con la música.

Asimismo, expresó que la ciudad de Guayaquil se debe sentir muy honrada al contar con una exposición de gran tamaño y que debería extenderse a lo largo de un año para que pueda ser vista por más artistas e inspirar a más personas de la industria.

“Persistencia en la gráfica” busca reflejar una pequeña parte de un gran legado que el artista dejó en la industria del diseño gráfico y arte contemporáneo a lo largo de su vida en Ecuador, así lo expresó María Mercedes de Mussfeldt, esposa de Peter.

Luego del brindis realizado en el lobby del MAAC, Karla Mussfeldt, hija menor del artista; Jimena Babra, Canciller de la UCG y Allyson Luna Fuentes, Directora de Gestión y Promoción Cultural del Municipio de Guayaquil delegada de la Alcaldesa de Guayaquil, cortaron la cinta dando inicio a la exposición que comienza en la Sala 1 donde se muestra la vida del artista y sus trabajos más recordados por la industria de la publicidad.

Banco Bolivariano, Transoceánica, Nobis, Colegio Alemán Humboldt y NORLOP WT, auspician esta exhibición, todas estas organizaciones se encuentran vinculadas con Mussfeldt a lo largo de su vida como profesional.

Más sobre Peter Mussfeldt

Mussfeldt nació en Berlín en 1938. En 1962 viajó a Ecuador, durante los seis primeros meses vivió en Quito, luego trasladó su residencia a Guayaquil y empezó a trabajar en la agencia de Publicidad NORLOP, lugar que se convirtió en su segunda casa por 20 años.

Estudió en Alemania y luego viajó por Italia, Grecia y Francia. En este último país llegó a conocer a Jean Coecteau y a Pablo Picasso, para quien realizó un afiche de su único drama “El deseo atrapado por la cola”.

A lo largo de su vida lanzó una colección de camisetas con animales de las Islas Galápagos que se convirtieron en una herramienta de turismo, así como un mecanismo para aproximarse a lo que hoy conocemos como “Marca país”.

En 1968 hizo su primera gran exposición de grabado en la Universidad Católica de Guayaquil. Poco después, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) adquiere los grabados de Mussfeldt para incluirlos en sus exposiciones itinerantes: “Grabados Latinoamericanos del Museum of Modern Art” y “Etchings around the World”.

En la década del 70 creó una serie de 60 pájaros inspirados en las culturas ancestrales ecuatorianas que luego fueron usados para crear alfombras, tapices y anudados a mano hechos por artesanos ecuatorianos. En 1980 obtuvo su nacionalidad ecuatoriana

Esta exposición también se enmarca como parte de la celebración por los 30 años de vida institucional de la Universidad Casa Grande que concluirá en el próximo mes de septiembre con la cuarta edición del Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales.