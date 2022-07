A quién se pasa factura por la paralización

martes, julio 5, 2022

Sin duda los 18 días de paralización en el país han pasado factura no solamente en el campo económico, sino también en el social y político.

La historia lo ha señalado y los hechos que se han evidenciado en los últimos gobiernos han tenido los mismos resultados. La protesta o el control ha sido básicamente político y parte como efecto o consecuencia de sumirse a las políticas o recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el Ecuador la historia evidencia que todos los gobiernos que se sujetan a subsidios, privatizaciones o reducción de burocracia terminaron en un conflicto y en muchos casos ha sido la salida de los presidentes, desde la época de Abdalá Bucaram Ortiz hasta la actualidad.

Estos problemas políticos se ahondan cuando hay una oposición en la Asamblea y por todo el oportunismo político cuando intervienen algunos actores sociales, como en este caso los indígenas, quienes desde 1996 han ganado fuerza, pero también han sido utilizados para desestabilizar y provocar la salida de los gobiernos.

Economía

En el área económica la eliminación de subsidios no ha mejorado, al contrario, aumentó. El gas y el diésel representan el costo más alto para el gobierno, en el año 2021, por derivados del petróleo como gas licuado, nafta y diésel se pagó más de $1 200 millones. Con la liberación de la gasolina súper, se debía reducir el subsidio a los combustibles, pero la solución se complicó.

Si hacemos una operación matemática básica, el año pasado el PIB en términos normales bordeó los $106 mil millones, dividido para los 365 días, la contribución diaria es de $290 millones; de acuerdo a los informes estadísticos, en los 18 días de paralización se perdieron cerca de $90 millones, eso significa que el 40% de lo que se produce diariamente se perdió, por la paralización del sector exportador y el sector comercial.

Política

El Gobierno supo desde el inicio que tiene una Asamblea de oposición. El mecanismo de estos últimos 20 años o 30 años ha sido negociar y ceder. El gobierno demostró que le ha costado mucho su pelea con el Partido Social Cristiano (PSC), su mejor aliado. Sin embargo, debe destacarse que, en el intento de destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, por grave crisis política y conmoción social, moción presentada por la bancada Unión por la Esperanza (UNES), en la votación ponderó el país y no los intereses, el revanchismo o el resentimiento político. A ello se suma el brazo político de la Conaie, con Pachakutik, que se ha convertido en una fuerza política y por primera vez alcanzó la presidencia de la Asamblea, aunque la perdió por todo el desgaste político.

El primer año de Lasso tiene sus méritos y desaciertos, entre los primeros está el haber manejado adecuadamente la crisis sanitaria, siempre con la ayuda del sector privado, pero se olvidó que los talones de Aquiles cuando inicia un gobierno son: educación, salud y el campo.

Social

En el tema de salud y educación hay muchas críticas por algunas semillas que están creciendo del correísmo, el presidente durante su primer año, no designó correctamente a sus colaboradores y ello ha generado un problema de resentimiento.

A ello se sumó el tema agrícola que no soportó más, porque venía aguantando la caída de precios con la crisis internacional generada por el conflicto entre Rusia y Ucrania. La elevación de los precios de los combustibles, la eliminación de los subsidios, la reducción de la burocracia… fueron algunos de los factores que originaron el reclamo.

La reducción de los 15 centavos al precio de los combustibles le costará al Ecuador $340 millones adicionales cada año. ¿De dónde saldrá ese monto? El gobierno se ha estado financiando con deuda y los desembolsos del FMI. En recaudación las cifras no ayudan con las medidas del gobierno, con respecto a las reformas tributarias.

Las tareas que siguen pendientes son el control al contrabando y evasión tanto del IVA como del Impuesto a la Renta. Si se hace la recuperación deuda – cartera, se podría financiar esos rubros.

La sobre ocupación del sector público es otro problema, porque en lugar de aportar están desangrando la caja fiscal. El presidente Lasso es un buen administrador y tiene experiencia en bancos, pero parece que el tema fiscal le está quedando muy complicado. Es importante reducir y ser más eficiente, de lo contrario, tiene tres opciones: seguir endeudándose; segundo, valerse de la venta anticipada del petróleo y la tercera opción, son las privatizaciones o las famosas concesiones con la empresa privada, que no es mala idea pero desde el punto de vista ideológico y de la oposición es una privatización a usanzas de los pocos bienes que tiene el Estado.

Tenemos empresas que en lugar de generar ingresos producen pérdidas, hablamos puntualmente de C.N.T. , el Banco del Pacífico o BanEcuador. El Banco Central y la Corporación Financiera Nacional (CFN) no pueden vender activos de 22 años por la crisis bancaria. Se pierden más de $2 000 millones que es difícil recuperarlos, son bienes que están vegetando. El gobierno tiene muchas opciones, pero está tomando las más fáciles endeudar, vender y aliarse.

Esas son las formas de un gobierno de derecha que piensa en alianzas en el sector privado, pero se olvida que hay una oposición de izquierda que creció y se multiplicó con el correísmo.

El tema del petróleo es muy delicado. Tener paralizado una refinería le va a significar más de los 40 centavos de reducción de gasolina que solicitaba el sector indígena. Tomando en cuenta que en octubre próximo se distribuirá la nueva gasolina.

El Gobierno ha sido muy suave, más o menos cuando tienes un hijo y lo engríes, no le dices nada, le castigas y luego la felicitas. Leonidas Iza Caiza repitió lo de 2019, porque sabe que no lo van a tocar. Empezó a hacer diversas peticiones porque vio que el gobierno estaba cediendo y, lastimosamente, los indígenas tuvieron su hinchada. Cuando se presentan este tipo de situaciones es el presidente quien debe negociar y no enviar a nadie.