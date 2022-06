Pensando en el futuro de Ecuador

domingo, junio 26, 2022

Debemos pensar en otro modelo sostenible, con planificación de largo plazo, con proyectos que prioricen la solución de las necesidades del pueblo (todos), que promueva el buen trato como nuestra carta de presentación y que la diversidad sea la estrategia para la mejora continua

Parece increíble, pero acá hay veces que los honestos

tienen que dar más explicaciones que los corruptos.

Rene Favoloro

Es una torre, sí, pero la de babel, donde todos hablan, opinan, exponen unos con forma y trato y otros a grito pelado. Mientras tras bastidores los zánganos, que ahora son muchos y más violentos, siguen haciendo de las suyas, destrozando la vida. No las carreteras, no la ciudad, no los inmuebles, no los autos, nos destrozan la vida. Nos empujan a pensar, que no hemos logrado nada, que ha sido infame el tiempo dedicado a enseñar, a compartir, a conversar, a dialogar. Simplemente nos destrozan la esperanza de que tendremos un país en el cual podamos fincar la ilusión de ser una sociedad justa, con alternativas para todos, con oportunidades para los más arriesgados y también para los menos arriesgados. Una sociedad que respeta el ambiente, que produce con uso racional de los recursos naturales, que somos educados, que construimos cultura no solo en las páginas de los libros, sino en las páginas de la historia, también. Nuestros nietos, bisnietos y tataranietos leerán, analizarán y opinarán, la historia lo dirá.

La diversidad es buena o positiva en tanto contribuye al desarrollo, pues presenta alternativas. Es negativa si solo la explotamos sin más ni más. Es positiva si pacífica, es negativa si se exigen derechos y no se cumple con las responsabilidades. Tomemos partido, la diversidad es positiva, pero nos exige ser reflexivos para mantener el planeta, para mantener los recursos naturales, para pensar en alternativas de producción racionales, esto en otras palabras es, pensar en un modelo de desarrollo que sea sostenible.

Un amigo muy querido me decía. “El Estado es como el organismo humano, para que funcione bien, sus partes deben funcionar muy bien, todas, en conjunto. Si el corazón no funciona adecuadamente, no habrá oportunidad de trabajar largas horas. Si nos alimentamos mal, afecta al hígado e implica no tener energía para hacer las cosas. Si algún rato deja de funcionar bien el corazón, no importaría que los pulmones, el hígado, o el cerebro estén bien, simplemente el cuerpo humano como un todo no funcionará bien y podría colapsar” Creo que lleva toda la razón, su pensamiento es correcto y en estos momentos es muy apropiado.

Parafraseando el pensamiento de mi amigo, es como un engranaje, si una parte está dañada o no se lubrica, no funciona bien, habrá friccionamiento, desperdicio de energía, mal funcionamiento y a la final, si lo sigo usando, se dañaría. La vida es así, requiere que todas sus partes funcionen bien, que exista estabilidad, criterio de equilibrio y uso racional, no todo lo contrario. Es muy claro que estamos mal, no engranamos, no funcionamos equilibradamente. Nuestras partes quieren funcionar por separado, cada uno cada uno, como dice el refrán popular.

Si aplicamos estos pensamientos a la situación actual, y tomando el cuerpo humano para ejemplificar. Digamos que los órganos: corazón, cerebro, hígado, pulmones y el flujo sanguíneo, empezarán a funcionar a su manera y no al unísono, el cuerpo humano colapsaría, kaput, a tomar canelazos se ha dicho. Si existen excesos como mala alimentación, fumar, largas jornadas de trabajo, deporte solo de fin de semana, entre otros, el órgano correspondiente (hígado, pulmones, corazón, cerebro) funciona mal, el flujo sanguíneo se alteraría, estrés y todo el cuerpo colapsaría. Si el Ejecutivo es el cerebro, la asamblea el hígado, la Fiscalía el corazón, el pulmón derecho, los políticos de centro y derecha, el pulmón izquierdo los políticos de izquierda, el sistema nervioso el pueblo (todos) y el flujo sanguíneo el modelo de desarrollo, y si cada uno funciona como quiere, ese cuerpo humano colapsaría más pronto que temprano y ahí sí, canelazos con punta para paliar la tristeza. Así estamos, al borde del colapso, del infarto cerebral o pulmonar, ya compraron las puntas y la canela. Si la sangre fluye a todos los órganos, y estos no están forzados en su funcionamiento, el cuerpo se desarrollaría. Debemos reestructurar nuestra vida y cambiar para encontrar la estabilidad ahora y el equilibrio a futuro. Se guardarán las puntas y la canela.

Falta poco para entrar en terapia intensiva por la irracionalidad manifiesta de los actores, no solo los indígenas que marchan, los zánganos violentos, los financistas, los escondidos tras bastidores, los políticos que quieren pescar a río revuelto, también los que se amedrentan y no dejan oír su voz. Paremos la irracionalidad nos complica encontrar soluciones. Vamos todos, debemos gritar con toda la fuerza que nos salga del alma, queremos cambiar, queremos un nuevo modelo de desarrollo equitativo, equilibrado, con cero corrupción, con trato amable entre ciudadanos.

El modelo actual (¿) no ha dado resultado, así de simple, no ha dado resultado y los grupos vulnerables, entre los cuales están los indígenas, no tienen oportunidades y siguen siendo desatendidos. Por ello debemos pensar en otro modelo sostenible, con planificación de largo plazo, con proyectos que prioricen la solución de las necesidades del pueblo (todos), que promueva el buen trato como nuestra carta de presentación y que la diversidad sea la estrategia para la mejora continua.

Ahí va mi propuesta indecente, un modelo de desarrollo sostenible, con un estado normador, regulador, sancionador, cuya gestión pública sea eficiente y efectiva, sin corrupción, para financiar una educación (básica, bachillerato y técnica) de calidad para todos, fortaleciendo al sector salud, eliminando la desnutrición infantil, con un sector productivo competitivo, leal y racional, que invierta en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Para eso, se hace indispensable reformar las normas vigentes, como la Carta Magna, adaptarla a nuestra realidad actual y especialmente a la que queremos como futuro.

La herramienta principal, para que todos estemos involucrados, serán las Mesas de Diálogo Ejecutivas MEDIE, por sectores, por temas, donde se requiera, con participación activa de los actores, empresas, organizaciones sociales, gobiernos locales y nacional, comunidades, ONGs, es decir los que tengan inherencia en la problemática, las soluciones y su financiamiento.

A través de las MEDIE se plantean su procedimiento por fases. En la Fase I se identificarán los problemas, dificultades, barreras y se deberá consensuar en ellos. Fase II, con él o los problemas bien identificados por todos, se logra iniciar el análisis de las soluciones alternativas que sean viables, se analiza, se discute y se debe acordar la más apropiada. Fase III, elaborar el análisis de costos, financiamiento e inversión requeridos y las entidades responsables. Fase IV, diseño de los proyectos para implementar las soluciones. La ruta crítica tomará algunos años 5, 10 no importa, lo que importa es que no se cambie, que sea permanente para lograr los resultados. Por ello es indispensable trabajar para reducir la corrupción a su mínima expresión, sino eliminarla. Con el compromiso de todos los actores no se perderían los objetivos, se eliminaría el obstruccionismo político. Así construimos un país mejor, integrando a todos a la sociedad y a las oportunidades.

Características del nuevo modelo de desarrollo sostenible, una propuesta parcial:

I. RECURSOS NATURALES

Explotación petrolera, minera y forestal : Debe ser sostenible, no irracional. Promover el uso de la tecnología moderna, a escala, no artesanal. Con consulta previa gestionada en las MEDIE. Combustibles fósiles : Menor uso progresivo. Fomentar el uso de combustibles alternativos. Esto eliminaría la necesidad de subsidios. Se requiere un plan modular de importación de diésel y gasolinas. Promover la forestación: Crear y consolidar incentivos monetarios en el tiempo para promover la reforestación y sancionar la deforestación.

II. GESTIÓN PÚBLICA

Cero corrupción: Reforma legal que incluya prisión automática, sin oportunidad de habeas corpus a corruptos culpables. Penas progresivamente más fuertes para quienes se aprovechan de los recursos públicos de salud, educación, gestión e inversión, llegando a la cadena perpetua sin amnistía ni habeas corpus. Se deberá apoyar en la Comisión Anticorrupción existente. Estado Normador, Regulador y controlador : Reforma Constitucional mediante una comisión constituyente que se establezca por medio de la MEDIE y conceptualmente promueva una sociedad sostenible con participación privada sin exclusividad del Estado. Tamaño del Estado : Racionalizar el tamaño del Estado para no afectar las finanzas públicas y promover la participación privada en la prestación de servicios públicos y en las alianzas público privadas para la inversión. Aplicar el programa DE CAPACITACIÓN DE CAPACITADORES de exfuncionarios públicos para prestar servicios a incubadoras de empresas. Iniciativa Privada : Promoción de la competencia leal, de la inversión productiva con el Estado y el respeto a la norma sobre las condiciones laborales y el salario justo. Apoyo a Grupos vulnerables : Creación y consolidación del Banco de Alimentos, Medicinas, Salud y Vestimenta y servicios públicos. Apoyo de la empresa privada para la provisión y utilización de tecnología para la entrega a los beneficiarios. Nueva Estructura Impositiva : Definir una nueva estructura de pago. Promover impuestos eficientes (IVA. Especiales, Renta) y eliminar impuestos deficientes (Activos, Herencias, otros). Promover estabilidad tributaria al sector privado facilitando los procesos.

III. SALUD

Desnutrición Infantil : Implementación a través de las MEDIE con énfasis en el área rural y urbano marginal. Definir un plan para que en el año 2050 se haya erradicado la desnutrición infantil. Educación en la Concepción : Programa de Fortalecimiento de la Familia a través de las MEDIE para capacitar a mujeres, madres y padres sobre los valores de la cultura y de la familia. Bancos de Salud : Asociado a los bancos de alimentos para niños de hasta 6 meses. Programa de medicinas para adultos mayores y enfermedades catastróficas.

IV. EDUCACIÓN

Básica y Bachillerato : Definir mediante las MEDIE un nuevo plan de estudios de forma diferenciada en lo rural y en lo urbano. Introducir temas de valores, trato entre personas, corrupción. Rural más enfocado al entorno, centros rurales de tecnología y emprendimiento, logística y acopio, industrialización y conservación. Carreras Técnicas : Definir un nuevo pensum con orientación a tecnología, gestión pública (procesos), agricultura económica, conservación, emprendimiento. Educación Superior : En tercer nivel incluir carreras para la Función Pública y en cuarto nivel proyectos de inversión Pública y toma de decisiones. Reorientación de los Servidores Públicos : Aplicar el programa DE CAPACITACIÓN DE CAPACITADORES de ex y funcionarios públicos para prestar servicios a incubadoras de empresas.

V. INNOVACIÓN

Promover la Inversión en Innovación: Atraer recursos frescos para la inversión en I+D+i como fuente de competitividad productiva y mejoramiento de la gestión de los servicios. Fondo de Investigación : I+D+i, aprovechar la biodiversidad del país para generar nuevos productos biológicos, medicinales y otros.

Hasta aquí llegaron las neuronas.