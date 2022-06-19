Cómo saber si tu pareja es infiel

El autor

Doctor en Desarrollo Psicológico, Aprendizaje y Salud de la Universidad Santiago de Compostela- España. Master en Ciencias de la Familia mención Terapia Familiar - Universidad Santiago de Compostela y Licenciado en Psicología Universidad Técnica Particular de Loja.

Docente universitario desde mayo del 2008, en titulaciones de pregrado como: Psicología General, Psicología Clínica, Enfermería y Medicina, y en maestrías como: Terapia Familiar, Psicología Clínica con mención en Psicología de la Salud en la Universidad Técnica Particular de Loja y en la Universidad Politécnica Salesiana en la Maestría de Intervención Psicosocial.

Experiencia desde 2008 en lineas investigación como: Evaluación neuropsicológica, envejecimiento y deterioro cognitivo, salud mental, migración, imagen corporal y redes sociales, conducta criminal y rehabilitación social, salud mental en periodistas.

Experiencia en intervención clínica y supervisión desde 2013, en terapia individual, intervención en psicología hospitalaria, intervención en crisis y emergencias, terapia de familia y terapia de pareja. La experiencia clínica se ha desarrollado en instituciones de salud mental como: El hospital de la UTPL en su instituto de salud de la migración y en el Centro Especializado en Neuropsicología, Trastornos de la Comunicación y Lenguaje (CeNTC).