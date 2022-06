Aprender disciplinas históricas, un viaje al pasado

El autor

Doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Quito.

Master en Historia del Arte. University of Texas, Austin.

Licenciada en Historia del Arte. The University of Maryland, College Park, 1983.

Historiadora del arte. Ha realizado investigación en diversos campos del arte y los museos. Ha sido curadora de exposición y crítica de arte y asesora en instituciones culturales.