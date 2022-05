Evolución de los mercados de consumo poscovid-19

lunes, mayo 30, 2022

La crisis de salud causada por la Covid-19 ha impactado profundamente en las economías, las empresas y los consumidores en todo el mundo, cambiando la forma en que se desarrollan los mercados

La aparición de la COVID-19 marcó uno de los mayores cambios en el comportamiento del consumidor, desde la aparición de nuevas tecnologías vinculadas con sus actividades diarias, hasta la adopción de nuevos mecanismos de elección, decisión y compra, basados en entornos digitales, es imperativo que los mercadólogos replanteen el horizonte estratégico de sus decisiones ante este nuevo escenario.

¿Qué quiere decir?

La consultora EurekNow (2021) publicó un estudio relacionado con aspectos psico-conductuales más relevantes de los ecuatorianos, en lo que se refiere a la pandemia actual. Este estudio muestra que ellos avizoran un futuro prometedor en cuanto a la situación sanitaria, con una mejor predisposición a retomar actividades físicas, pero con una inclinación considerable a mantener actividades de compra por medios digitales.

Un estudio publicado por Kantar WordPanel (2021) afirma que el consumidor ecuatoriano evidencia cambios en su comportamiento de compra con relación al año 2020, donde se sintieron los efectos más duros de la situación sanitaria. Este estudio indica que los consumidores limitan el número de canales que visitan de forma simultánea, por miedo al contagio, por lo que, el crecimiento de compras digitales se sitúa en un 44% en relación con las compras físicas.

Bajo esta perspectiva, es importante comprender que el nuevo consumidor busca información, interactúa con otros consumidores, contrasta opiniones, decide sus compras, y manifiestas actitudes postcompra en una realidad físico-digital, por lo que el reto a futuro será cómo analizar, comprender y predecir comportamientos futuros de sus clientes.

Tendencias futuras en la investigación de mercados

1. Menos funcionalidad, más emoción

El estudio de las emociones en el marketing realmente no es nuevo, pero tomará un mayor nivel de relevancia en el desarrollo de ofertas de valor basado en los valores individuales y colectivos de los consumidores. Las emociones tienen un papel protagónico en las decisiones de compra, puesto que son las que están directamente relacionadas con la vinculación que un individuo siente hacia un producto o una marca, más allá de los beneficios funcionales que tiene un producto. No significa que la calidad no es relevante, pero los consumidores actuales otorgarán más valor a aquellas marcas que se alojen en su corazón.

2. Netnografía

En un mundo digitalizado en el que los consumidores interactúan con otros, realizan compras y se expresan sobre sus experiencias con productos o servicios por redes sociales, blogs, videos, etc., los mercadólogos deben prestar atención a la retroalimentación que pueden recibir de sus clientes en los medios digitales. Para ello, realizar estudios etnográficos en comunidades digitales, permitirá acelerar el proceso de aprendizaje sobre los niveles de satisfacción que la empresa está generando en estos segmentos de consumidores.

3. Trendhunting

Con frecuencia, los estudios de mercados tradicionales se centran en analizar los hábitos individuales de los consumidores. El trendhunting o “caza de tendencias” es una disciplina social que se centra en investigar a los individuos bajo tres pilares: prioridades, hábitos y valores. La idea fundamental es que el comportamiento psico-social afecta a los comportamientos individuales y estos, a su vez, afectarán al comportamiento de la sociedad en su conjunto. Los mercadólogos deben poner atención a aquellos rasgos comportamentales y analizar cómo estos pueden afectar a sus conglomerados sociales.

4. Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automatizado

La presencia de la tecnología en muchos aspectos de la vida de los consumidores genera grandes cantidades de datos relacionados con sus hábitos de compra. La aparición de disciplinas como el big data, dan cuenta de la importancia que tiene este aspecto en el marketing actual, pero este crecimiento de datos también dificulta el proceso de comprensión de los mismos y la predicción de comportamientos futuros. El uso de la inteligencia artificial en el análisis de datos ha permitido el desarrollo de complejos algoritmos que automatizan el procesamiento, análisis y aprendizaje sobre los comportamientos de compra, lo cual se traduce en una comprensión más acelerada de lo que ocurre con los clientes y que acciones de marketing futuro podrán tener un mayor impacto en ellos.

Autor: Marwin Lavayen León