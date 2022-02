El mundo poscovid requiere de una transición ecosocial

El autor

Doctora en Sociología, y Máster en Estudios Latinoamericanos, Universidad Libre de Berlín, Alemania.

Actividad docente

Coordinadora de la Maestría Profesional en Cambio Climático y Negociación Ambiental en la Universidad Andina Simón Bolívar, y próximamente, de la Maestría Internacional de Investigación en Ecología Política y Alternativas al Desarrollo.

Docente del Área de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar

Docente en la Universidad Libre de Berlín, Lateinamerika-Institut

Docente en Universitá di Bologna, Italia.

Biografía profesional

Co-coordina el grupo de trabajo global Global Working Group Beyond Development, Fundación Rosa Luxemburg, desde 2016.

Es integrante y cofundadora del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, Fundación Rosa Luxemburg, desde 2011.

Forma parte del grupo de trabajo Cuerpos, Territorios y Feminismos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), de la sección Etnicidad, Raza y Pueblos Indígenas de la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA, del Comité de Investigación 49 Socialism, Capitalism, Democracy de la Asociación Internacional de Ciencia Política y de la Feminisms and Degrowth Alliance FaDA.

Es parte del comité consultivo del Proyecto de Investigación Towards a Reinvention of Development Theory – Theorizing Post-Development en la Universidad de Kassel, Alemania, financiado por la Fundación de Investigación Alemana.

Forma parte de la Red internacional Abordajes Críticos al Desarrollo.