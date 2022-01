La música y su sinfín de beneficios

viernes, enero 21, 2022

Loja es considerada como la capital musical del Ecuador. Cada año al iniciar o terminan los estudios regulares, alrededor de 200 niños se preparan en la escuela.

La música es importante para la educación. El estudio musical genera efectos positivos en el cerebro, comportamiento y la sociabilidad de los niños y personas. En la antigua China, Confucio no concebía la educación sin la música, a la que consideraba la segunda más crucial de las seis artes esenciales en las que educar a los jóvenes, que eran: ceremonias, música, tiro con arco, conducción de carros, escritura y matemáticas.

Estudios científicos señalan que la música tiene efectos positivos en el desarrollo cognitivo, creativo, intelectual y psicológico de los niños. En general, tiene la capacidad de inmiscuir y de integrar los sentimientos directamente ataca la parte izquierda del cerebro, que es la parte que trabaja los análisis lógicos, la lengua, el diálogo, la sociabilidad y los números. Todo este compendio de reacciones neuronales que tiene la música sobre el cerebro hace que sea muy valioso para el aprendizaje.

La música combina sonidos y silencios que siguen una serie de leyes en el momento de componer, como la armonía, el ritmo y la melodía. Cuando se escucha música (o interpreta) el cerebro y la mente se activan en distintas áreas despertando las emociones, la imaginación y los sentimientos.

Otras de las características fundamentales es que permite interactuar con el entorno.

La música tiene un gran impacto en el desarrollo y aprendizaje de los niños. Se ha visto que en las escuelas, muchas actividades están relacionadas con el ámbito musical, porque está demostrado que aprenden más rápido.

Principalmente, permite conectarse y ser seres concentrados. La escuela de música SINFIN de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) tiene 12 años brindando este servicio y en este período se han tenido casos muy importantes de jóvenes que tienen muy buenas notas en los colegios que son afectivos con su familia y muy estables. Inclusive, eso implica que la autoestima y la autoconfianza en ellos aumenta.

Como docentes estamos formando seres seguros de sus personalidades. Otra parte considerable es que reduce los niveles de estrés y de ansiedad. El tocar un instrumento, cantar o al componer generan un espacio de relajación. Y estimula la creatividad, fundamental para el músico.

En la parte curricular y pedagógica de las escuelas y colegios la música es una materia, para desarrollar estos sentidos y que no puede faltar.

La parte de la escucha activa es primordial en el desarrollo del lenguaje. Lo mismo pasa con la música es algo que ha venido con el desarrollo de la humanidad desde la creación del hombre. Hablar y escribir, hacer música y luego anotar.

Es un don o se puede aprender

Muchas personas tienen ese don desarrollado por herencia, por las mismas funciones genéticas, pero se aprende. Todos los niños, jóvenes y adultos tienen la capacidad de aprender, a sus diferentes niveles y desarrollar capacidades musicales.

En la escuela de música SINFIN, que es adherida a la UTPL, se enseña a niños de 3 a 5 años o de 6 años en adelante. También se cuenta con educación para jóvenes y adultos. El proyecto surgió como modelo del famosísimo Sistema de Orquestas y Coros Venezolanos y fue adaptado a la realidad de Loja.

En la escuela se enseñanza instrumentos sinfónicos, áreas de instrumentos andinos, el área coral, iniciación musical además de necesidades educativas especiales. También se está inmiscuyendo un poco a los chicos que necesitan estudios especiales para que acceder al desarrollo de la música.

El proyecto musical maneja el tema de crear ensambles y orquestas parecidos al proyecto venezolano. Tal vez aún es un área para explotar en la ciudad, pero lo importante es la semilla que se siembra en el proyecto de vida para los chicos que luego se van a formar como profesionales.

Loja es considerada como la capital musical del Ecuador. Cada año al iniciar o terminan los estudios regulares, alrededor de 200 niños se preparan en la escuela.

Cuando comenzó el proyecto, los profesores fundadores viajaron a Venezuela, tuvieron una entrevista con el maestro José Antonio Abreu y se empaparon un poco del proyecto. Nuestra escuela de música no es un conservatorio, no queremos que lo sea porque la oferta es variada. Cada uno tiene su propia realidad y particularidad.

Los conservatorios se deben a una malla curricular de algún ministerio de educación, es como bachillerato, es un colegio, etc. donde los chicos tienen que pasar su año, rendir sus pruebas y, de alguna manera, se genera cierto tipo de estrés y competencia. Es una particularidad que en SINFIN no se tiene. La idea es que el chico no gane ni pierda en el año, sino que adquiera una experiencia motivacional a través del estudio del instrumento y eso genera seres muy seguros.

Hay una frase muy conocida: “la música no es un arte para competir, sino más bien un arte para compartir”.

La escuela de música está volviendo a la presencialidad tras la pandemia, pero como la responsabilidad de manejar niños y jóvenes es muy importante, también estamos en Facebook en sinfinutpl. Enseñamos a tocar la guitarra, el piano, el violín a través de una pantalla, lo que fue muy complejo, sin embargo, a la vez satisfactorio gracias a la labor de los docentes. Asimismo, se ofrece la opción de estudio presencial en la ciudad de Loja. Contamos con estudiantes virtuales de otras ciudades como: Quito, Cuenca y Guayaquil.

El apostarle a la educación musical general es algo muy relevante para el ser humano. La música genera diversos sentimientos. Vemos las noticias de cada día, siempre hay cosas de robos, de vandalismo, muchos temas sociales muy delicados que, a través de la música, podríamos parar.

Desde la escuela de la UTPL la música es la herramienta principal de la enseñanza para que cada joven pueda aprender su instrumento, puedan desarrollarse a través de él.