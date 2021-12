Sinovac, Pfizer y AstraZeneca, ¿Qué tan eficaces son?

sábado, diciembre 25, 2021

El 2021 ha sido un año de aprendizajes y descubrimientos. De metas por superar. Del reconocimiento del otro como igual. También de miedos y temores que se fueron desvaneciendo gracias al conocimiento de la academia. Desde casa y poco a poco desde la universidad, los académicos compartieron sus investigaciones y análisis con la comunidad. Artículo publicado el 10 de agosto de 2021

En el Ecuador se ejecuta el plan de vacunación contra la Covid-19. Miles de personas han acudido a los centros de vacunación para cumplir con el calendario establecido por el Ministerio de Salud Pública. Al país llegaron dosis de Pfizer, AztraZeneca y Sinovac, para inmunizar a la población. Con ello, se abrió el debate sobre cuál de todas las vacunas es mejor. Y actualmente es la pregunta del millón.

La vacuna alemana CureVac muestra una eficacia de 47%, pero han aparecido diferentes variantes de mayor preocupación, que han mostrado evadir parcialmente la respuesta de anticuerpos que genera la vacuna.

¿Cuál es su nivel de eficacia?

En Ecuador se está aplicando la vacuna de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, que tiene una eficacia del 95%, la de Oxford-Astrazeneca que tiene un 76% de eficacia y CoronaVac de Sinovac con 50.7% de eficacia.

Un estudio que llama la atención se realizó en Serrana- Sao Paulo. En esta ciudad de 45000 habitantes se inoculó a más del 70% de la población adulta con la vacuna CoronaVac. Los resultados arrojaron que con el 95% de la población vacunada los casos de contagio bajaron un 85%, las hospitalizaciones un 86% y las muertes por COVID disminuyeron un 95%. Este tipo de ensayos clínicos son muy importantes porque muestran que tan efectivas estan siendo las vacunas. Y, aunque la farmacéutica indica un 51% de eficacia,al aplicarl el biológico a la población, los porcentajes de efectividad han superado ampliamente la eficacia reportada por Sinovac, logrando disminuir un 95% de muertes por Covid-19. Además, se generó un cinturón inmunológico, al vacunar a la población adulta, lo cual protege a los niños y adolescentes que no pueden ser vacunados aún.

¿Qué tan eficaz es su repuesta con las variantes del virus?

La variante Delta de la India preocupa a la comunidad científica mundial, porque tiene una alta posibilidad de escape a la inmunidad, resultando ser mucho más contagiosa. Las pruebas realizadas a personas inmunizadas con la vacuna de Pfizer y AstraZeneca han demostrado que las vacunas siguien siendo eficaces frente a las variantes del SARS-CoV-2, incluyendo a Delta. Incluso una sola dosis representa un nivel de protección aunque más débil frente al esquema completo en el caso de las vacunas de dosis. Mientras la variante Delta avanza alrededor del mundo y gana terreno especialmente entre la población no vacunada, el mundo cuenta con una herramienta importante para hacerle frente: la vacuna.

¿Una persona vacunada se puede contagiar?

En Ecuador hay casos de personas que después de la primera dosis se contagiaron y tuvieron síntomas fuertes. Esto se ha evidenciado principalmente en personas no vacunadas, que no completaron su esquema de vacunación e incluso quienes relajan las medidas de bioseguridad por estar completamente vacunados. Son necesarias las dos dosis de la vacuna y esperar al menos dos semanas posteriores a la última aplicación para lograr la inmunogenicidad. Hay vacunas de una sola dosis. Todas son 100% eficaces frente a la muerte por covid-19.

Si las vacunas son seguras, ¿por qué hay un gran porcentaje de ausentismo?

En el plan de vacunación 9/100 hay cierto ausentismo, originado por la desinformación e incertidumbre en la población. Se genera desconfianza por la información falsa o exagerada de los posibles efectos negativos luego de la inoculación. La vacunación es voluntaria y opcional, Sin embargo,si bien es un aspecto que afecta directamente a cada persona, el decidir no hacerlo tiene injerencia en el resto de la población, en especial, en los niños, personas vulnerables o con enfermedades que temporalmente pueden acceder a la vacuna y a las cuales solamente se las protege cuando el entorno está vacunado. Un entorno de personas vacunadas forma un cinturón inmunológico.

Es recomendable incentivar a la población a acudir a los puntos de vacunación. Con el incremento del rango etario se obtendrá mayor seguridad. El tiempo para generar inmunidad es de aproximadamente 15 días después de la segunda dosis.

¿Con la vacunación se dejará de usar mascarilla?

Como una muestra de la eficacia de las vacunas hemos visto a lugares como Israel, Nueva York y Francia, que se retiran la mascarilla solo al aire libre. En Bélgica lograron una inmunidad de rebaño del 70% y la incidencia de covid-19 disminuyó considerablemente.

Con la vacunación han surgido varias dudas en la población. ¿se puede ingerir alcohol antes o después de la inoculación?, ¿es necesario tomar algún medicamento para calmar los posibles síntomas de la vacuna?

La recomendación es acudir a la vacunación posterior al desayuno, no ingerir medicamentos antes de la inoculación y en caso de presentarse algún síntoma posterior a la aplicación como dolor o fiebre, se puede administrar paracetamol. Si una persona presenta sintomatología gripal es preferible tratar los síntomas y después recibir la vacuna anticovid-19, a persar de no estar contraindicada en este tipo de cuadros, siempre que no exista fiebre.

Sobre el tema del alcohol, la duda se generó en Rusia, en donde se indicó que no se debe consumir alcohol 42 días después de aplicarse la vacuna y al menos una a dos semanas antes de la inoculación. No existe una contraindicación directa en el consumo moderado de bebidas alcohólicas, en estos casos el alcohol no influye en la respuesta inmunológica de la vacuna. Sin embargo, se recomienda no beber el mismo día de la vacuna.

¿Qué efectos provocará la vacuna en el cuerpo y qué hacer?

No todas las personas reaccionan igual a la inoculación, mientras algunas personas pueden presentar un simple dolor en el lugar de la punción, otras personas tienen fiebre, malestar general, escalofríos, dolor de cabeza, entre otros. Si hay dolor en el brazo pueden aplicar un paño limpio, frío y húmedo, además de ejercitarlo un poco. De ser necesario tomar una tableta de paracetamol para contrarrestar los posibles efectos y siempre consultar al médico ante cualquier efecto adverso

¿Cómo estar seguros de haber recibido la vacuna contra la covid-19?

Lamentablemente, se han presentado casos en que, por circunstancias que desconocemos, algunas personas no han sido inoculadas correctamente, sino punzadas sin inyectarles el biológico. Ante la duda y para tranquilidad de de haber recibido la dosis, se puede observar que la jeringuilla este cargada, y cerciorarse de que se administre el biológico. Generalmente las vacunas han sido correctamente inoculadas.

¿Si ya se ha infectado de COVID en meses anteriores, es recomendable recibir la vacuna?

Quienes se contagiaron con Covid-19 adquieren inmunidad natural frente al virussin embargo, se recomienda recibir una primera dosis de los biológicos autorizados en España como son AstraZeneca, Pfizer, o una dosis de la vacuna Johnson y Johnson. Algunos estudios sostienen que quienes tuvieron Covid -19 generaron anticuerpos y células T de defensa como respuesta a la infección, que se ve robustecida con unasola dosis de los principales biológicos administrados en la actualidad. En países de Europa se ha visto que las personas que ya se han contagiado con anterioridad, al recibir una sola dosis pueden espaciar el tiempo para recibir la segunda, principalmente por efectos de desabastecimiento en los países con menos número de dosis

En Ecuador ha ocurrido algo similar con la vacuna de AstraZeneca, en ocasiones anteriores la indicación era recibir la segunda dosis a los 28 días, actualmente se puede espaciar entre 28 y 84 días, porque se concluyó que la inmunogenicidad con una primera dosis desciende pasado los 90 días, motivo por el cual se puede retrasar la segunda dosis, sin embargo,es necesario tener muy en cuenta que es imprescindible completar el esquema de vacunación para lograr una buen protección frente a las variantes del virus.