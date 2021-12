Los desafíos que esperan al presidente electo de Chile

martes, diciembre 21, 2021

Chile eligió a su presidente con un triunfo histórico, Gabriel Boric se impuso a José Antonio Kast por una ventaja de casi 12 puntos en la segunda vuelta de las elecciones en Chile. Con 36 años Boric, es el mandatario más joven del país y llegará a la Moneda en marzo, con el mayor número de votos que haya recibido un candidato y como el primero en ganar un balotaje tras haber obtenido el segundo lugar durante la primera vuelta.

El siguiente análisis parte del respeto a la decisión democrática del pueblo chileno. Y todos los Estados les guste o no deben respetar su soberanía ¿Por qué se elige a Boric?

El joven presidente representa un cambio y la evolución para los pueblos siempre son importantes. En primer punto, porque en la política siempre cuenta lo que se conoce como péndulo. Y en esa oportunidad de cambio, era de derecha y ahora es de izquierda. Sin embargo, el análisis debe ir hacia la transformación del modelo socioeconómico producto del subdesarrollo del país y de lo que dejó la presidencia del general Augusto Pinochet.

La propuesta de Boric es una agenda que alimenta las esperanzas de cambio e incluye reformas al sistema educativo, de pensiones y salud. Es un plan ambicioso que refleja muchas demandas del estallido social contra la desigualdad en el país en el 2019, pero que como el mismo lo reconoció en su primer discurso también “trae grandes desafíos”.

Enormes desafíos… En un primer punto, representa el anhelo de todas las personas que han votado a su favor para que exista un cambio en Chile, en el sistema de salud, seguridad social y en la educación y ojalá Boric esté a la altura del reto que lo ha llevado a la presidencia.

Se le abren varios frentes, el primero es que gobernara sin mayoría en el Congreso, con una oposición complicada y para sacar adelante cualquiera de sus propuestas tendrá que sentarse a negociar. La democracia es el régimen de las armónicas discrepancias y, obviamente, van a existir diferencias y es importante la armonía, es lo que le tocará a Boric.

Ahora él no tiene experiencia en la administración pública y es una de las críticas más fuertes. Sin embargo, él ha dicho “yo no tengo experiencia, pero las personas que me rodean si la tienen y esto será un cúmulo de experiencias”. Habrá que conocer quiénes son los ministros y los funcionarios que lo acompañarán durante su gestión.

También es relevante destacar que Boric en su discurso ha prometido que va a respetar la libertad de expresión, a los medios de comunicación y esto es halagador. ¡Ojalá! tenga suficiente intelecto para elegir gente valiosa y que pueda discrepar con altura y armonizar con los opositores, para que el país siga adelante y reconforte el modelo chileno, en los grandes vacíos que ha tenido.

Por otro lado, está claro que una cosa es ser candidato y otra es gobernar. El candidato ofrece y se da cuenta de cuáles son las falencias y se prepara con un plan para atacar los problemas mientras que ser el presidente es estadista. Significa gobernar para todos, evitar diferencias y gobernar para los más altos intereses nacionales. Confío en que al pueblo chileno le vaya bien y que el nuevo mandatario pueda conciliar tantas diferencias y polarización, que existe en este momento. Es necesaria la unión para salir adelante.

No hay que ser extremistas, en la política siempre el péndulo gira a la derecha y, posteriormente, a la izquierda. Y si los gobiernos de derecha no hacen los cambios que requiere y demanda la población, obviamente se lleva votar por la izquierda y eso es lo ha sucedido en Latinoamérica, es el caso de Mauricio Macri en Argentina, no supo hacer las reforma necesarias y por ello es que la población votó de nuevo por la izquierda.

La derecha debe hacer un acto de contrición, es decir hacer reformas sociales para que la población la tenga como opción. Es complicado emitir un juicio sobre Boric porque no se debe criticar un Gobierno sin iniciar. En política se dan 100 días para tener un concepto de lo que es un Gobierno. Así que para Boric ser joven es positivo solo debe convertirse en estadista y que no solo gobierne para la izquierda, sino para todos los chilenos.