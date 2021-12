La mejor vacuna anticovid es a la que se tiene acceso

miércoles, diciembre 1, 2021

Hay que fijarse en los cambios de postura de la Organización Mundial de la Salud (OMS), frente a la necesidad de colocar a la población la tercera dosis de refuerzo contra la Covid-19. En principio, la organización señaló que no era necesaria, pero ahora lo hizo por la población en riesgo; es decir, mayores de 65 años, pacientes con enfermedades cardiovasculares, diabéticos crónicos y avanzados, inmunosuprimidos que se complicaron a pesar de tener las dos dosis.

Entonces si es necesaria una tercera dosis, inclusive de otra farmacéutica. La urgencia de aplicar dependerá de la población, de la eficiencia de las nuevas cepas estudiadas, de la efectividad de las vacunas aplicadas y del porcentaje real de la población vacunada, no solo en el Ecuador sino en el mundo.

En perspectiva se ha visto que la vacunación ha funcionado. Y ahora que se habla de una posible nueva ola de infecciones en Europa. En Latinoamérica los gobiernos tratan de impulsar campañas de vacunación contra el covid-19. Según cifras de Our World In Data, la mayoría de los países latinos superan la tasa de vacunación mundial (de 53,3%) con al menos una dosis de la vacuna de covid-19, otros se mantienen por debajo del 40%.

En un panorama general se han observado campañas exitosas como la de Chile, nación que a pesar de la vacunación completa (65% según una publicación del Ministerio de Salud) este país se prepara para una cuarta ola.

El tipo de vacuna que se colocó en el país fue Sinovac, Sinopharm y AstraZeneca, muy poco Pfizer, en realidad lo ocurrido en esta nación con el protocolo de vacunación ha sido muy diferente a otros países de la región.

Sin embargo, quienes se complican y están en terapia intensiva con la cuarta ola, es ese tercio de la población sin vacunarse. La seguridad de la vacuna depende de vacunar al mayor número de personas posible. En este sentido, Chile ha mostrado estadísticas realistas y transparentes sin ocultar nada.

En el caso de Ecuador se ha tenido una alta proporción de vacunas y esto brinda mayor protección en varios frentes.

Es importante destacar que las vacunas se utilizan con distintas plataformas ARN, Virus y ARN como lo aplica Moderna, Pfizer, un vector de virus inactivado que se usa en la vacuna AstraZeneca, todos van al núcleo a producir espigas. La vacuna de Johnson y Johnson es distinta, pero todas tienen el mismo fin, aumentar la inmunidad.

En el país se han usado todas las plataformas a excepción de la vacuna rusa, que tuvo problemas de producción tras el atraso en países como: Argentina, Venezuela y otros, inclusive en su propio país.

Otra situación a resaltar es que en Europa se vive con mayor incidencia un repunte de casos que en los países con un esquema de vacunación incompleto. Europa Oriental o del Este han registrado nuevos contagios por varias causas, la primera por el factor político y en segundo lugar, porque no se cumplieron las medidas de contención. Alemania, que es bandera en tema de vacunación, no llega al 70% de personas inmunizadas, lo mismo pasa en Inglaterra y en Francia. En España aún no han repuntado los casos; sin embargo, las comunidades están tomando medidas en contra de los no vacunados y aplican restricciones para ingresar a sitios públicos o privados.

Estados Unidos contó con un sistema de vacunación parecido al de América del Sur y se ha visto un aumento de coronavirus, también por los antivacunas.

Muchos preguntan ¿cuál es la mejor vacuna? y la respuesta es, a la que se tenga acceso.

Existen muchas dudas sobre la combinación de vacunas, no obstante lo más importante es que ya se ha evidenciado la efectividad en la mezcla. Luego de completar el esquema de vacunación es primordial, aplicar las dosis de refuerzo. También existen estudios donde se reflejan problemas con la subsiguiente dosis de vacuna al mezclarlas; pero son muy pocos los casos.

La OMS aceptó que en poblaciones susceptibles es adecuado el refuerzo. Sin embargo, los pacientes que se están complicando son quienes no se han vacunado o tienen el esquema incompleto.

La idea es que a Ecuador no llegue una tercera o cuarta ola. En Estados Unidos se ha notado luego de las fiestas de Halloween aumentos de casos de Covid solo por no tener el esquema de vacunación completo y la exposición a lugares cerrados y masivos.

No se requiere un nuevo confinamiento, lo que se debe hacer es no distender totalmente las medidas porque ya conocemos al Covid. Algunas personas se han relajado ante las medidas de protección. Ciertamente, una persona vacunada podría tener menos problemas de salud si se llega contagiar con poca carga viral, pero contará con poca protección si la carga es mayor.

Por ello es necesario que en los sitios cerrados y con mayor concurrencia de personas se use el barbijo y tal vez en esos espacios no sería suficiente cualquier protección de barrera.

Para explicarlo científicamente la cosecha como seriamente se le llama al contagio producto de un evento masivo puntual se observa en 14 días. Así se incuba también la influenza, la gripe, por casua de la época lluviosa y, por lo tanto, no todo es Covid, pero si la población no se protege se puede contagiar.

Es necesario seguir utilizando los métodos de protección en contra del virus, porque la vacuna no previene la infección de la Covid-19, sino que evita las complicaciones y brinda mayor resistencia. Con su aplicación hay una respuesta inmediata y menos agresiva inmunológicamente cuando entra por primera vez el virus.

La vacuna no es efectiva en prevenir aunque la de Pfizer y Moderna han tenido una buena evaluación, no evita totalmente la muerte, solo protege. La de AstraZeneca no ha pasado del 70% inclusive China y Rusia, que la aplicaron a buena parte de su población han tenido restricciones de libertad por el incremento de casos del virus.

Los ciudadanos están tranquilos con la llegada de la vacuna, pero el virus sigue allí, jugando una carrera de resistencia a la humanidad. La población está cansada y aún existen personas que no creen que es necesario seguir protegiéndose al ir al cine o al teatro. Hay que concurrir a sitios al aire libre. El distanciamiento es muy importante y el uso del barbijo en sitios donde es estrictamente necesario ayudaría mucho.

Por otro lado, también existen países que quieren complacer a la población todo el tiempo, por ejemplo: Argentina y Checoslovaquia. En el caso de Bulgaria con un sistema sanitario insuficiente, los pacientes deben ser trasladados a sitios cercanos al país, que sí cuentan con un buen sistema sanitario.

Las lecciones que deja la pandemia son evidentes y las naciones deberían estar preparadas, para atender un incremento de nuevos casos. El sistema sanitario debe actuar acorde con lo que se vive; no es cuestión política, sino una realidad. Se requiere cautela por parte del Gobierno para no colapsar al sistema de salud.

La migración también es relevante y cuando se reabra la frontera hay que estar alerta. Ecuador tiene una migración temporal muy dinámica por las industrias Chinas (Oriente) y ellos marcan la pauta. La cuarta ola ya pasó en Europa, Inglaterra, Estados Unidos; en el resto de Latinoamérica aún existen países como Venezuela que no han salido de la primera ola y el porcentaje de vacunados aún es muy escaso.

Ecuador ha tenido muy buena respuesta a la vacunación y ya arrancó la colocación de la tercera dosis (refuerzo), que brinda fortaleza inmunológica.

Los países deben aspirar a una mayor cantidad de personas vacunadas con un esquema completo, no importa que sea combinado. A quienes tengan una sola dosis se les recomienda colocar el refuerzo y sobre todo al personal médico, educadores, personal de seguridad y las personas con morbilidades.

Nuevas cepas

El panorama de las cepas virales mutantes que ya se conocen por otras variantes podrían aumentar transmisibilidad o la capacidad de evadir el sistema inmune, como Ómicron; pero debemos esperar resultados de su comportamiento, ya que aparentemente no es más grave su infección en los vacunados.

Hay que tener cuidadso con los mensajes alarmistas sanitarios y hasta xenofóbicos, como ya ocurrió etiquetando a las personas de una determinada zona geográfica. El control de pasajeros de las zonas de riesgo de contagio es crucial. El manejo epidemiológico como al inicio de la pandemia es muy importante.

Y como adendum final es bueno mencionar a los antivirales que se están generalizando en el mercado, regulados y de emergencia, supervisados por la OMS permitirá su uso, a quienes contraigan el virus, en el momento adecuado de la infección. Es primoridial que el personal de salud se actualice constantemente y que la población general esté alerta, ya que esta infección es muy dinámica y no podemos estar detrás de ella, debemos estar un paso adelante.