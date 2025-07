Vuelve el PRMEET de la U. Casa Grande con exponentes nacionales e internacionales

martes, octubre 19, 2021

El evento se realizará online los días jueves 21 y viernes 22 de octubre de 18:30 a 21:00

El PRMEET está de vuelta, en su cuarta edición “LOCOS CON PROPÓSITO” con el tema “Nuevas Tendencias de la Comunicación y Branding: Construcción, Reputación y Sostenibilidad de marca en el entorno digital”. El evento se realizará online los días jueves 21 y viernes 22 de octubre de 18:30 a 21:00 y reunirá expertos nacionales e internacionales.

Este año el evento cuenta con la agencia de publicidad Paradais DDB como partner estratégico y con la participación de speakers procedentes de España, Colombia, Perú y Argentina. También nos acompañan expositores locales como el Ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Gustavo Manrique Miranda, que hablará sobre la “Transición Ecológica y Comunicación”.

El registro en el evento es gratuito en el siguiente enlace:

https://www.casagrande.edu.ec/prmeet2021/

Acerca de los expositores Gustavo Manrique (Ecuador)

Ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Ingeniero agrónomo con alma de activista social con visión en trabajar por la sostenibilidad del planeta. Considerado en el 2020 uno de los 100 líderes más influyentes en cambio climático de América Latina. Fundador y presidente de la Cumbre Internacional de Medio Ambiente; fundador y presidente de Premios Latinoamérica Verde. Fundador de Sambito, empresa cuyo eje transversal es la sostenibilidad y ofrece soluciones ambientales.

Rodrigo Tarquino (Colombia)

Director General Creativo de DDB Colombia. Creativo multidisciplinario fanático de la innovación, medios y el mundo digital con más de una década de experiencia. Ganador de varios premios de alto nivel como, Plata en Direct Cannes Lions Health, Grand Prix en los New York festival, entre otros. Jurado en diversos concursos, como: Grand Jury Latam AME Awards New York 2020; Grand Prix en los New York festival 2021, Jurado Radio y TV – Ojo de Iberoamérica 2021 en Argentina.

Maxi Bongiovanni (Argentina)

Catedrático, comunicador por excelencia y estratega digital, con más de 20 años como docente en ciencias de la comunicación con estudiantes de grado y de posgrado en la Universidad Austral y en la Universidad del Salvador de Argentina. Además, es consultor en comunicación digital y colabora en el Centro de Información Ciudadana.

Diana Salguero Hurel (España)

Planning Estratégico de Paradais DDB y DDB España. Con un claro enfoque por la construcción de marcas auténticas con un aporte real a la sociedad. Desde sus inicios como relacionista pública, ha creado contenido relevante para las audiencias y ha construido relaciones de confianza con clientes para poder ser una verdadera aliada de su negocio desde el liderazgo de cuentas.

Rodrigo Cisternas (Ecuador)

Decano de la Facultad de Comunicación “Mónica Herrera”. PhD. en Publicidad y Relaciones Públicas. Con una basta experiencia en el mundo creativo. Docente apasionado por la comunicación, comportamiento del consumidor y el marketing, siendo este último una rama en la cual se ha convertido un referente local gracias a su participación en concursos como Effie y Marketing Hall of Fame, en sus ediciones Ecuador y Chile. Además, ha sido ponente en eventos en Estados Unidos y Rusia.

Andrea Gomero (Perú)

Andrea Gomero es actualmente Directora de Marcas de Fahrenheit DDB – Perú. Profesional con más de 16 años de experiencia en agencias de publicidad, manejando marcas líderes del sector retail, consumo masivo y rubros sociales. También cuenta con experiencia en compañías de Retail transnacionales, desempeñándose en áreas de gestión y marketing.

Sergio Franco (Perú)

Sergio Franco Tosso es actualmente Director Creativo General de Fahrenheit DDB. Ha trabajado en McCann Lima, JWT y Leo Burnett Colombiana. Ha ganado 16

leones en Cannes y más de 300 premios nacionales e internacionales como One Show, El Sol, London, NYF, El Ojo de Iberoamérica, Effie Latam y Premio Ideas de Perú, entre otros.

Maca Buenaventura (Ecuador)

Gerente de Marketing de NIRSA. Experta con una amplia visión creativa, afinidad por la resolución de las problemáticas sociales y medioambientales. María del Carmen tiene una larga lista de premios que conmemoran el desempeño de su carrera creativa, acumulando cerca de 5 Effies, entre varios otros galardones.

Ernesto Weisson (Ecuador)

Vicepresidente Talento y Cultura en Banco Guayaquil. Ejecutivo Senior con experiencia en cargos de Gerencia General y Director de RR.HH. Con un enfoque principal en el diseño de estrategias de gestión integral para grandes empresas, cuenta con un exitoso récord de desarrollo de planes de reestructuración de empresas y mejoras en niveles de clima laboral.

Erik Grünberg (Ecuador)

Director Creativo de Publicidad. Realizó estudios en Parsons School of Design. Uno de los publicistas más reconocidos del país, cuenta con su propio capítulo en el libro de la Historia de la Publicidad en Ecuador de la USFQ. Fue asesor de comunicación durante la Alcaldía de Jaime Nebot y representó a Grey Ecuador y Ogilvy Ecuador en Nueva York y Brasil respectivamente en su calidad de Director Creativo Regional. Ha logrado premios en FIAP, Sol de Iberoamérica, Caribe y uno de los primeros Short-list de TV en Cannes por Ecuador.

Para más información:

Ayleen Murillo Rossignoli

prmeet @casagrande.edu.ec

0999053979