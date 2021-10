La fitoterapia, la técnica que sana a través de las plantas

El autor

Docente de. Área Académica de Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar-Ecuador

P.h.D. (c) en Salud, Ambiente y Sociedad, Universidad Andina Simón Bolívar-Ecuador

Dr. en Medicina y Cirugía, Universidad Central del Ecuador

Magíster en Salud Pública, Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Magíster en Fitoterapia, Universitat de Barcelona

Especialista en Medicina Interna Tradicional China, Universidad de Medicina China de Nanjing

Especialista en Acupuntura y Moxibustión, Universidad de Medicina China de Nanjing

Especialista en Clínica Avanzada de Acupuntura y Fitoterapia, Universidad de Medicina China de Beijing

Especialista en Homeopatía, Royal London Homeopathic Hospital, The Faculty of Homeopathy