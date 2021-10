Covid-19: ¿aprendimos la lección?

El autor

TÍTULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS

PhD en Ciencias Políticas, 2014

Tema de investigación: Participación ciudadana y construcción de Estado en Ecuador.

Carleton University, Ottawa, Canadá

Maestría en Estudios Políticos: Relaciones Internacionales, 2006-2008

Tema de tesis: Aplicación del pensamiento de Michel Foucault para el estudio de regímenes

internacionales.

University of Manitoba, Winnipeg, Canadá

Pre-Maestría (Equivalente a Honours) en Estudios Políticos, 2005-2006

University of Manitoba, Winnipeg, Canadá

Licenciatura en Economía y Ciencias Políticas (doble concentración), 1999-2002

McGill University, Montreal, Canadá

ESTUDIOS ADICIONALES

Cursos de posgrado en economía del desarrollo, economía del comercio internacional y economía

de la desigualdad, 2005-2006

Concordia University, Montreal, Canadá

CÁTEDRA

Universidad Andina Simón Bolívar, Área de Estudios Sociales y Globales, Quito, Ecuador, 2011-

presente

Profesor Investigador y Coordinador Maestría Estudios Latinoamericanos (2014)

- Responsable del diseño y dictar cátedra para el cursos de maestría en teoría de las relaciones

internacionales y economía política internacional

- Miembro de comités de tesis y departamentales y tutor de tesis de maestría

- A cargo de la coordinación general de la maestría en estudios latinoamericanos

Trent University (Canadá), Trent in Ecuador Program, Quito, Ecuador, 2012 – presente

- Responsable del diseño y dictar cátedra para el curso “The Ecuador Seminar”: Curso

principalmente dedicado a teorías de política comparada aplicadas al contexto ecuatoriano

- Califcar exámenes, trabajos

Carleton University, Departamento de Ciencias Políticas, Ottawa, Canadá, 2009

Asistente de Cátedra

- Responsable de repartir cátedra en dos seminarios sobre política comparada del desarrollo.

Algunos de los temas tratados fueron: democracia y desarrollo, organismos internacionales,

paradigmas del desarrollo

- Mi labores incluyeron también calificar exámenes, trabajos y ensayos

University of Manitoba, Departamento de Estudios Políticos, Winnipeg, Canadá, 2006-2008

Asistente de Cátedra

- Responsable de preparar y dictar clases a seminarios de primer año de la licenciatura en estudios

políticos. Algunos de los temas tratados fueron: sistemas políticos, instituciones y desarrollo político.

- Mi labores también incluyeron preparar clases y calificar exámenes, trabajos, ensayos y

presentaciones

INVESTIGACIÓNES

Carleton University, Ottawa, Canadá

- Gubermentalidad y participación ciudadana en Ecuador desde 2006

Investigación para disertación de PhD

La investigación se lleva a cabo con el apoyo de Carleton University y el Social Sciences and

Research Council of Canada

Ottawa, Canadá y Quito Ecuador 2010-presente

Carleton University, Ottawa, Canadá

- Participación y ciudadanía en Ecuador

Efectos, análisis de la participación en la construcción del Estado ecuatoriano desde 2006.

Investigación realizada para las Conferencias de la Asociación Canadiense de Ciencias Políticas

y la Asociación Canadiense para Estudios del caribe y América Latina , 2010

Montreal, Canadá, 2010

Carleton University, Departamento de Ciencias Políticas, Ottawa, Canadá

Investigador para la Dra. Laura Macdonald, 2008-2011

- Elaborar un estudio de investigación sobre los derechos de los trabajadores migrantes del sector

agrícolas en América del Norte.

- Elaborar un estudio de investigación sobre el clientelismo político en programas sociales en

México

- Ambos estudios requirieron de un análisis de material académico, principalmente ensayos en

revistas especializadas

- Análisis exhaustivo de bases de datos, perióddicos, y documentos gubernamentales

- Preparación y conducción de entrevistas con representantes de organizaciones no

gubernamentales dedicadas a trabajar con trabajadores migrantes

- Análisis y síntesis de datos

University of Manitoba, Departamento de Estudios Políticos, Winnipeg, Canadá

Investigador para la Dra. Tami Jacobi, 2007-2008

- Responsable de formular un estudio comparativo sobre la situación de las mujeres en conflictos

armados. Los casos analizados fueron los de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las Fuerzas

de Defensa de Israel

- Análisis de material académico, principalmente ensayos en revistas especializadas

- Análisis de reportes de prensa, bases de datos, documentos gubernamentales y de

organizaciones no gubernamentales

- Preparación y realización de entrevistas con representantes de las fuerzas armadas israelitas y

estadounidenses, y con académicos

Fondo para El Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador (FODEPI), Quito,

Ecuador

Investigador (consultoría) – 2004

- Encargado de realizar una investigación sobre los niveles, las posibilidades y la factibilidad del

canje de deuda externa por proyectos de desarrollo en Ecuador

- Realización de entrevistas con representantes gubernamentales nacionales y extranjeros y de

organismos internacionales de cooperación para el desarrollo

- Análisis y síntesis de datos

- Realizar una presentación del reporte de investigación ante representantes de la cooperación

internacional y la gerencia del FODEPI

Consejo para el Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE), Quito,

Ecuador, 2003-2004

Investigador y Coordinador de Relaciones Internacionales

- Realizar investigaciones sobre las posibles implicaciones para pueblos indígenas de Ecuador de la

firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Centro Internacional para los Derechos Humanos y el Desarrollo Democrático (Rights and

Democracy), Montreal, Canadá

Investigador pasante, 2003

- Llevar a cabo un proyecto investigativo sobre los efectos de la ayuda internacional para el

desarrollo en la gobernabilidad en varios países del mundo en desarrollo

- Dicho proyecto investigativo requirió el análisis de material académico, documentación

gubernamental, además de reportes de prensa y de organizaciones no gubernamentales. Dicho

proyecto culminó con la realización de un ensayo sobre los resultados de mi investigación

PUBLICACIONES

- Nicholls, Esteban (por publicarse, 2014) “Geopolitical Economy: un comentario critico”.

Comentario Internacional, 15(1).

- Nicholls, Esteban (2014) “Towards a Theoretical Understating of How to Study the State:

Governmentality, Power and Governmental Regimes” Pre-textos para el Debate. Universidad

Andina Simon Bolivar.

- Nicholls, Esteban (2013) “Los críticos de lo crítico: Una defensa de la razón posestructuralista en la

teoría de las relaciones internacionales”. Comentario Internacional, 13(1).

- Nicholls, Esteban (2010) “An Andean Form of Democracy: Elucidating Correa’s Citizens’

Revolution” Congreso CPSA, publicacione en línea.

BECAS Y RECONOCIMIENTOS ACADEMICOS

Ganador de la Medalla del Senado por Excelencia Acasdémica en estudios doctorales, Carleton

University, 2014.

Research Fellowship del Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (Consejo par la

investigación en ciencias sociales y humanidades del Canadá -- SSHRC), 2012-2013.

Beca para Investigacion, Ontario Graduate Scholarship, Ottawa, Ontario, Canada, 2012 (no

utilizada).

Distinción Académica, Examen Doctoral en Relaciones Internacionales, Carleton University, 2011.

Beca por Excelencia Académica para estudios de doctorado en ciencias políticas, 2008-2012

Facultad de Artes, Carleton University, Ottawa Canadá,

Beca Departamental para estudios de doctorado en ciencias políticas, 2008-2012

Departamento de Ciencias Políticas, Carleton University, Ottawa, Canadá