La pandemia nos permitió acercarnos más a nuestros hijos y verlos crecer

Lic. Marketing, Universidad San Francisco de Quito

Doctor of Philosophy in Business Administration, University of Texas at Arlington

Master of Science International Business, Southern New Hampshire University

Associate Professor of Marketing, Universidad San Francisco de Quito

( 2004 - Hasta el presente )

Profesor a Tiempo complete en el area de Marketing. Director de la Oficina de Acreditación y Quality Assurance Institutional (hasta 2014). Director Marketing Center.

Gerente de Marketing Corporativo, IMAX - Estación Central

( 2002 - 2013 )

Sponsorship del primer Teatro IMAX de Latinoamérica. Plan de marketing del Centro Comercial Estación Central

Consultoría en distribución, Flyr Systems

( 2001 - 2001 )

Consultoría en apertura de mercado en Turquía y Grecia. Análisis de la competencia, mercado y distribuidores.

Customer Fulfillment Coordinator, IBM del Ecuador

( 1996 - 2000 )

Analista de facturación y contratos. Auditor Interno (subsidiaria México, Venezuela y Argentina). Director del proyecto año 2000.

Trainee en Marketing, Nabisco Ecuador (Kraft)

( 1995 - 1995 )

Trainee en Marketing. Pasantía en mercadeo para la línea de productos de galletas