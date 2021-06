Ecosistemas Innovadores: articulación entre la academia y Estado

sábado, junio 5, 2021

La innovación ha pasado en poco tiempo de ser emergente y marginal, a tener una posición relevante en el discurso político-social de hoy en día, […]pueda generar emprendimientos, empleo y diversificar la economía

Amartya Sen La mayor riqueza del pueblo reside en las capacidades de sus habitantes, empoderadas por la cultura

Múltiples preguntas surgen cuando se escucha hablar de la importancia de la innovación para alcanzar el progreso, entendido como una construcción social, no solo en el aspecto económico, es más la palabra “ecosistema” hace referencia al espacio idóneo para que diferentes organismos interactúen entre sí y puedan subsistir, bajo la misma dinámica, para dar resultados positivos a las organizaciones, siempre y cuando tengan un componente innovador. Es por ello que la innovación ha pasado en poco tiempo de ser emergente y marginal, a tener una posición relevante en el discurso político-social de hoy en día, ya que se podría definir como un mecanismo agregador de valor a partir de la producción de conocimiento creativo y pertinente que pueda generar emprendimientos, empleo y diversificar la economía gracias a un “un equipo multidisciplinario” entre el Estado, universidades, empresas, estudiantes, docentes y la sociedad en general, pero ahora bien, es necesario resaltar el papel fundamental de los dos principales actores en el proceso de cimentación de una sociedad innovadora.

Por una parte, está la academia a través de la ciencia y la investigación: en este sentido se debe tener claro que la conocida y tradicional, Investigación y Desarrollo (I+D) solo relaciona al mejoramiento empresarial mediante avances científicos y tecnológicos, es por esto que surge la necesidad de analizar un enfoque relacionado a otros factores de innovación asociados con las necesidades de la población que requieren de capacidades humanas y técnicas, es decir, ir más allá de medir posesiones tangibles de las organizaciones, también se debe considerar el capital intelectual enfocado hacia el desarrollo social en concordancia con las diferentes realidades territoriales, pero más énfasis se debería poner en los países en vías de desarrollo como Ecuador, que en la actualidad se ubica en las últimas posiciones dentro del Índice de Innovación Global, con respecto a los demás países de América Latina, según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Por otro lado, se encuentra el Estado, a través de sus 5 funciones: muchas veces se habla de los efectos negativos de la participación del Estado con temas relacionados al crecimiento económico pero en este contexto, debería asumir el papel de líder, ya que la articulación conjunta para el surgimiento de estas iniciativas es primordial, permitiendo así la consolidación de ecosistemas innovadores que aporten a disminuir las brechas de desigualdad, crear bienestar social, atraer capitales, desarrollo humano y desarrollo económico, pero no solo esto es importante, también debe entrar en mesa de discusión el aporte de la innovación para la economía colaborativa, responsabilidad social corporativa, impacto ambiental empresarial, disminuir la desigualdad de género, inclusión social a grupos históricamente excluidos, pobreza infantil, entre otros.

Pero claro está que nada de lo antes mencionado sería efectivo si no se siguen aquellos criterios estratégicos que sugiere la CEPAL en relación al éxito de los casos estudiados, como lo son la integralidad, que habla de la intervención complementaria como la asistencia técnica productiva, fortalecimiento organizacional, capacitación social y generación de formas de ahorro y crédito, la flexibilidad, donde se menciona que no existe una única hoja de ruta a seguir ni tampoco una forma de asignación de prioridades o estrategias, la descentralización, puesto que no hay mejor forma de tomar decisiones que el tener en cuenta la participación ciudadana de los beneficiarios de la política, el pluralismo, que se concibe como la capacidad de adaptar los conocimientos técnicos y ambientales para adaptarlos a las formas de consumo, y finalmente la acción colectiva ambiental, que hace énfasis a coordinación y trabajo en equipo para generar una cadena de valor, siempre tomando en cuenta la sostenibilidad para la autorrealización.