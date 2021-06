Andrés Caicedo, de la USFQ, gana premio internacional por su investigación en terapia celular

La Sociedad Internacional por la Terapia Celular y Génica ISCT seleccionó el trabajo de nuestro profesor e investigador, Andrés Caicedo, otorgándole el reconocimiento ‘Elevator Pitch Abstract Award’ durante el encuentro virtual ISCT 2021 New Orleans llevado a cabo el 26 y 28 de mayo.

Entre los objetivos principales de la ISCT 2021 New Orleans es poder reunir a líderes en el área del desarrollo de la medicina regenerativa a nivel mundial junto con la industria y organismos de regulación. La USFQ participó con tres trabajos de investigación.

Uno de ellos, fue el premio adjudicado a Andrés Caicedo como ‘Elevator Pitch Abstract Award’ gracias a la importante labor investigativa en el campo de la terapia celular a partir del trabajo multidisciplinario dentro de la Escuela de Medicina y el Colegio de Ciencias de la Salud COCSA, junto con Francisco Cabrera, Ramiro Díaz y Patricia Luz-Crawford de la Universidad de los Andes en Chile. El proyecto fue financiado por Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia, CEDIA.

El abstract presentado por Andrés denominado “Testing the Best Mitochondrial Source for Therapy: Mitochondrial Xenotransfer form Mice MSCs and Not From Mice Muscle tissue Induces Proliferation of Human Skin Fibroblasts”, fue revisado por pares y elegido para el premio en mención entre aproximadamente 600 investigaciones.

“Este trabajo tiene gran importancia dentro del campo ya que se presenta por primera vez evidencia de que las mitocondrias, que son los motores de las células, al ser aisladas de las células madre mesenquimales (no de otro tipo celular), tienen una mejor función para la inducción de la proliferación de tejido, mecanismo que esta asociado a la regeneración tisural”, mencionó Andrés en una entrevista al Portal de Noticias USFQ.

Esto quiere decir que existen diferentes tipos de mitocondrias, no todas las mitocondrias funcionan igual, y que las mitocondrias aisladas de las células madre mesenquimales funcionan mucho mejor que las de otros tejidos. Lo cual sienta la base para el desarrollo de nuevas terapias por parte del equipo de investigadores de la Escuela de Medicina y el Colegio de Ciencias de la Salud COCSA. Se espera que este tipo de terapia llegué a estar disponible en un futuro para seres humanos.

Tras conocer acerca del premio, Andrés destacó que “es un gran orgullo para el equipo de nuestros estudiantes y profesores el haber ganado este reconocimiento por una de las sociedades más importantes del mundo en este campo. Muchas gracias por su apoyo siempre”.

Sobre la Sociedad Internacional por la Terapia Celular y Génica ISCT

Establecida en 1992, la ISCT es la organización global que fomenta la evolución de la terapia celular y genética en la medicina. Con una red de líderes formada por médicos, reguladores, investigadores, tecnólogos y socios de la industria, los miembros de ISCT comparten la visión de traducir las terapias celulares y génicas en terapias seguras y efectivas para mejorar la vida de los pacientes en todo el mundo.

Congratulations to @CaicedoLab on his excellent abstract and elevator pitch presentation!#ISCT2021 delegates voted and his Poster 154 was selected for the Cytotherapy sponsored Elevator Pitch Abstract Award.

Head over to the Poster Hall to watch his elevator pitch! pic.twitter.com/oqoNdiP18n

— ISCT (@ISCTglobal) May 28, 2021