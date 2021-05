La modalidad a distancia permite una educación multidireccional

El autor

Doctor PhD., graduado en la Universidad de Sevilla-España dentro del programa de Estadística e Investigación Operativa, Máster en Enseñanza y Aprendizaje Abiertos y a Distancia en la Universidad Nacional de Educación UNED-España, Máster en Evaluación y Gestión de la Calidad de Instituciones de Educación Superior, alcanzado en la Universidad de Sevilla-España, Economista graduado en la UTPL, Diplomado en Gerencia Estratégica de Mercado en la UTPL. Hace 26 años me vinculé profesionalmente con la UTPL desde la entonces Facultad de Economía en la que he venido colaborando con diferentes asignaturas Microeconomía en todos sus niveles, Modelización Macroecnómica, Teoría Monetaria, Estadística, de igual manera en las titulaciones del área administrativa he colaborado como docente en varias asignaturas. Soy parte del Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia en el que dirijo el Instituto de Investigación y Pedagogía para la Educación a Distancia IIPED.