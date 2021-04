La USFQ PRESS presenta su nuevo libro La leyenda del poema. Antología 1975-202

jueves, abril 29, 2021

La casa editorial de la Universidad San Francisco de Quito, USFQ PRESS presenta el jueves 29 de abril una nueva obra, esta vez en formato digital; se trata del libro La leyenda del poema. Antología 1975-202, del autor y poeta Eduardo Milán

Este libro forma parte de una nueva línea editorial y, de hecho, inaugura la colección “La casa de fuego” que busca forjar un catálogo de poesía hispanoamericana contemporáneo.

La copiosa voz poética de Milán se acerca al medio siglo de habitar la trama de la poesía hispanoamericana, y es por lo tanto fácil de comprender la variedad de tonalidades, subjetividades, temas y tratamientos presentes en su obra. Además de la poesía por la cual es reconocido en el continente, Milán ha publicado una decena de libros de ensayos y artículos de crítica literaria. Así, Milán aborda la poesía desde dos accesos privilegiados: la práctica de la lírica como tal, y la reflexión sobre la misma, en la línea de algunos de los más reputados poetas modernos como Charles Baudelaire, T. S. Eliot u Octavio Paz.

Sobre el autor

Eduardo Milán es poeta y ensayista. Nació en Uruguay en 1952. Exiliado en 1979, reside en México. Fue miembro del consejo de redacción de la revista Vuelta que dirigió Octavio Paz y del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Entre sus publicaciones poéticas constan: Errar (1991) Acción que en un momento creí gracia (2005), Disenso (2010), Vacío, nombre de una carne (2011), Donde no hay (2012) , Chajá para todos (2014), El poema estaba (2018), Consuma resta I (2018) y Consuma resta II (2019) (poesía reunida). Ensayo: Ensayos Unidos. Poesía y realidad en la otra América (2011), No hay, de veras, veredas (2012), Visión de cuatro poemas y el poema que no está (2013), En suelo incierto, ensayos (1990-2006) (2014), Yo que se apoya en tierra purpúrea precisa un espacio Hudson (2018), Hilachas raíz, chajá (2019).

Sobre la presentación

La leyenda del poema. Antología reunida 1975-2020, será presentado en el marco de la Feria del Libro Independiente USFQ, el jueves 29 de abril vía Facebook Live a las 18h00 desde la cuenta de USFQ PRESS y la Feria Independiente del Libro USFQ.

El evento contará con la participación de Eduardo Milán, Fabián Darío Mosquera, Andrea Naranjo y María Auxiliadora Balladares, editora general de la colección “La casa de fuego”.

Para mayor información de la obra y su compra contactarse con USFQ PRESS

usfqpress@usfq.edu.ec

Tel. +593 999157185

Facebook: @usfqpress

Instagram: @usfqpress

Twitter: @usfqpress

Para Coordinación Periodística contactarse con Sara Flores, sflores@usfq.edu.ec, 0995614390 o Andrea Naranjo anaranjo@usfq.edu.ec