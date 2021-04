Campaña busca concientizar sobre la violencia contra la mujer en tiempos de COVID a través de una banda musical

miércoles, abril 14, 2021

Entre marzo y agosto del 2020, se han reportado 20.000 casos de violencia de género e intrafamiliar en Ecuador (FGE, 2020). Lo Digo Ahora, es una iniciativa de los estudiantes de comunicación publicitaria de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) que pretende educar a la sociedad y generar conciencia frente a la violencia contra la mujer en Ecuador.

El lanzamiento de la campaña fue el 04 de abril del 2021 a través de los medios digitales Instagram y Spotify y estará vigente hasta el 02 de mayo del 2021. Como parte de las actividades previstas, el viernes 30 de abril a las 17h00, mediante el Instagram de la campaña @laurasdiary__, se realizará un En Vivo junto a psicólogas expertas en el tema para que la comunidad solvente sus dudas y obtengan mayor información sobre la violencia contra la mujer.

El propósito de la campaña es concientizar a la comunidad sobre las mujeres que tardan en contar su testimonio sobre los casos de abuso sexual, fisico y psicológico, a través de la creación de una “girl band” (banda de chicas) ficticia llamada Laura ‘s Diary que representa en sus canciones a todas las mujeres que no hablaron o pidieron ayuda antes para salir de situaciones de violencia.

La banda lanzará su nuevo álbum P.Q.N.L.D.A. (Por Qué No Lo Dijiste Antes), compuesto de siete canciones las cuales estarán disponibles en la plataforma de Spotify y contarán testimonios reales de distintas mujeres que han vivido sucesos de violencia. Donde además se detallarán las razones por las que decidieron no hablar antes más allá del miedo que sentían por la situación. Como nos cuenta esta víctima de abuso en un testimonio anónimo: “En realidad no sabía lo que había pasado hasta que llegué la universidad y entendí lo que pasó. No lo dije porque eran amigos cercanos de mis papás, su amistad era de hace varios años. No lo dije porque tenía miedo de que me echen la culpa”.

El silencio es un factor que se produce a raíz de una situación con nivel traumático, está relacionado a los abusos que un individuo puede experimenes posible que la víctima pueda sentir vergüenza de los prejuicios sociales que pueden existir por lo que prefiere evitar sus repercusiones. El entorno de la víctima y sus lazos familiares son factores que influyen en su decisión de no declarar el abuso, hacer una confesión pública puede causar traumas emocionales ya que los sistemas judiciales no suelen amparar en su totalidad a la víctima. (Cabrera y Contreras, 2020). Este silencio es el caso de muchas víctimas, el propósito de escuchar sus testimonios es entender por qué cada mujer se toma su tiempo para declarar y no juzgar su proceso.

Para más información sobre la campaña: Gerónimo Burneo (Jefe de Campaña) – 0984691135– geronimobg@gmail.com, José Zarate (Estudiante de la carrera de comunicación publicitaria) – 0987510245 – mxjosez@gmail.com